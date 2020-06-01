Ситуация в США накаляется

В Соединенных Штатах уже шесть дней не стихают волнения, спровоцированные убийством полицейским в Миннеаполисе Джорджа Флойда. В выходные обстановка еще больше обострилась. Беспорядки распространились на всю Америку и вышли за ее границы. В воскресенье пожары полыхали в нескольких десятках американских городов, включая Вашингтон. Причем в столице демонстранты расположились под окнами Белого дома. Главный особняк страны пришлось взять в три плотных кольца охраны, а президента Трампа в пятницу вечером от греха подальше даже на время спрятали в подземном бункере.

Темнокожие американцы и не только они возмущены очередной неспособностью политической системы США что-то сделать с поражающим воображение числом смертей безоружных афроамериканцев от рук стражей порядка. Почти в двух десятках городов введен комендантский час. Губернаторы шести штатов объявили мобилизацию национальной гвардии, а президент Трамп готов прибегнуть к крайним мерам – призвать на помощь армию и ввести солдат и бронетранспортеры в города.

Несмотря на появление национальной гвардии (на улицах Миннеаполиса и Сент-Пола сейчас 5 тысяч гвардейцев) и введение комендантского часа волнения не стихают. Демонстранты грабят магазины и жгут машины, включая полицейские. Стражи порядка, как обычно, не церемонятся: в ход идут слезоточивый газ, водяные пушки, дубинки и резиновые пули. Количество арестованных уже перевалило за 4 тысячи человек. Имеются жертвы. Причем как среди протестантов, так и среди полиции.

В Вашингтоне центром волнений стал парк Лафайет, что рядом с Белым домом. Пожарные сбились с ног, пытаясь потушить многочисленные пожары в центре столицы. Огонь, правда, временно охватил даже подвал храма св. Иоанна, больше известного как Церковь президентов и расположенного напротив Белого дома. Клубы дыма окутали даже монумент Вашингтону. На помощь национальной гвардии и полиции были вынуждены прийти агенты по борьбе с наркотиками и сотрудники секретной службы, охраняющей президента и членов правительства.

В калифорнийской Санта-Монике демонстранты разграбили и подожгли несколько десятков магазинов. Тысячам нью-йоркцев показалось мало дневной демонстрации на Манхэттене. С наступлением темноты эпицентром беспорядков стала Юнион-сквер, где они сожгли несколько десятков патрульных машин.

Столкновения демонстрантов с полицией, сопровождавшиеся грабежами, прошли в Филадельфии, Бостоне, Чикаго и других городах по всей Америке.

Неспокойно в эти выходные было и около посольств США в Старом Свете. Выразить возмущенные жестокостью американской полиции пришли к дипломатическим представительствам США тысячи жителей Лондона, Берлина и Копенгагена.

«Мы живем в стране, в которой существуют две системы правосудия,- заявила конгрессвумен Ильхан Омар, на территории которой находится Миннеаполис.- Люди устали от всего этого. Нам необходимо сделать шаг назад и спросить себя: куда мы теперь пойдем? Речь идет не просто о справедливости для Джорджа Флойда. Вопрос намного сложнее».

Несомненно волнения осложнят выход из карантина и вполне могут, опасаются медики, спровоцировать вторую волну эпидемии новой коронавирусной инфекции.

На фоне того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, удивляет президент Трамп, который тратит все силы на борьбу с Китаем и ВОЗ. Создается впечатление, что безопасность гонконгцев заботит его больше, чем безопасность американцев.

Обычно активный глава государства в выходные исчез, хотя все больше советников советуют ему хотя бы выступить с обращением к народу. Вместо того, чтобы попытаться успокоиться американцев, верный себе Дональд Трамп продолжает строчить твиты, в которых воюет с политическими противниками. Нэнси Пелоси, к примеру, призывает американцев забыть, что у них есть президент, потому что он «разжигает пламя» беспорядков.

Не исключено, что президент Трамп попытается воспользоваться волнениями для президентских выборов. Сделать это, кстати, не так уж и трудно. Достаточно еще какое-то время ничего не делать и, дождавшись, когда терпение американцев будет на пределе, вывести на улицы городов армию, подавить беспорядки и заявить, как Трамп это хорошо умеет делать, что он вновь победил.