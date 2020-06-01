Зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от COVID-19 применяется в Японии с 2014 года

Препарат от коронавируса «Авифавир», который был зарегистрирован в РФ, как первое лекарство в стране от коронавируса, на данном этапе возможно применять только в госпиталях под наблюдением медиков, передает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в «Интерфакс». Накануне о регистрации первого лекарственного препарата от коронавируса в РФ заявил Минздрав РФ.

В документе сообщается, что препарат не «поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача». Также лекарство категорически запрещено принимать беременными женщинами, а также и в период планирования семьи, поскольку препарат способен вызвать уродство ребенка, говорится в исследовании.

Медикамент будет производится на совместном предприятии РФПИ и ГК «ХимРар». Производители утверждают, что препарат напрямую действует на механизмы размножения коронавируса, разрушая их. Лекарство уже показало свою эффективность при «лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний». Также утверждается, что препарат отлично изучен, поскольку в Японии он применяется с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа. В настоящее время в России проходит финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов.

Разработчиком лекарства является японская компания Toyama Chemical, где он выпускается под названием «Фавипиравир», коммерческое название нового противокоронавирусного средства «Авиган». Препарат является эффективным против новых штаммов гриппа и не очень действует на обычные сезонные вирусы.

В настоящее время в России за все время эпидемии зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения COVID-19. Число безвозвратных потерь составляет 4,7 тысячи человек. Более 171 тысячи выздоровели.