Таинственный план

Сегодня, 1 июня 2020 года правительство должно направить в администрацию президента план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответствующее поручение президент дал кабмину еще в апреле. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

Как сегодня же сообщил премьер в рамках совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции, основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.

«Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и её дальнейшему укреплению», — подчеркнул Михаил Мишустин. Он также добавил, что документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества, и неоднократно рассматривался в правительстве. Срок реализации плана — до конца 2021 года.

Задача повышенной сложности

Восстановление экономики на докризисные позиции – задача структурная, сложная и требующая высокого уровня ответственности со стороны не только центральных органов власти, но и регионов, где сконцентрированы ключевые двигатели экономического роста, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Соответственно, необходимо оценивать готовность регионов выполнять необходимые меры для разгона экономики, с этим могут быть проблемы, так как средства, запланированные на реализацию этого плана из бюджета в размере приблизительной оценки в 8 трлн рублей могут распределяться неравномерно.

В целом, полагает Алим Бишенов, скорее всего, в этом плане основные усилия государство направит на помощь более крупным предприятиям, пострадавшим от кризиса, на реализацию отдельных статей нацпроектов, например, на инфраструктурные проекты планируется выделить больше поддержки. Также речь будет идти о формировании условий цифровизации бизнес-процессов и государственного регулирования. Уже сейчас есть очень здравые предположения о том, чтобы в дальнейшем, там, где это возможно, использовать опыт удаленной работы сотрудников для предприятий.

Из наиболее противоречивых моментов эксперт отмечает, что малому и среднему бизнесу новой заметной поддержки пока не анонсируется. Также, считает он, не стоит ожидать новых ассигнований по поддержке мало защищенных слоев населения. Что же касается налоговых послаблений, то их, скорее всего, также не будет — за счет действующих мер в виде налоговых каникул во втором квартале государство не досчитается уже 89 млрд рублей налогов. Соответственно, скорее всего, риторика власти будет акцентироваться на регуляторных послаблениях, которые по факту уже не являются реальной помощью.

Все же, судя по информации, которая просачивается о плане, он выглядит вполне достойным сценарием для постепенного вывода экономики из кризиса, куда ее загнали нефть и пандемия, считает эксперт. Но все же 100%-го оптимистичного прогноза по его выполнению дать не сможет, вероятно, даже сам глава правительства, говорит эксперт.

Самый главный удар, который был нанесен пандемией, — это снижение потребительского спроса, рост безработицы и снижение инвестиционной активности, уверен Алим Бишенов. Все эти три фактора, по его мнению, будут оказывать нивелирующий эффект на антикризисные действия правительства. С другой стороны, даже если какие-то цели будут выполнены даже на половину, это в любом случае даст положительный эффект и скажется на восстановлении в будущем, считает он.

Ничего нового

Общенациональный план восстановления экономики РФ похож больше не на новый план, а на новый анонс и напоминание о национальных проектах, но с другим названием, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В условиях неожиданного кризиса граждане позабыли о них, поэтому правительство во главе с президентом решило громко об этом напомнить, чтобы снова воодушевить нацию на «подвиги».

Судя по короткому описанию, отмечает аналитик, в «новом-старом» плане содержатся все те же тезисы, что рост экономики необходимо обеспечить за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Для полного перечня в этом плане не хватает разве что упоминания о цифровизации и о масштабном строительстве инфраструктуры.

Глобальные новшества в этом плане вряд ли будут, повторяет Иван Капустянский. Скорее это будут скорректированные национальные проекты с учетом недавней пандемии COVID-19. То есть, правительство может продлить послабления, например, налоговые каникулы для отдельных наиболее пострадавших отраслей на более длительный срок, продлить выплаты определенным категориям граждан, но на этом все. В остальном вливание «живых» денег в экономику будет проходить в рамках национальных проектов, но под новым названием.

Отложенный рост

Основание так полагать дает описание основных результатов каждого этапа плана, указывает эксперт. Главным результатом первого этапа, стадии адаптации, предполагается прекращение падения экономики относительно низшей точки второго квартала 2020 года.

Для этого правительству, скорее всего, делать даже ничего не придется. После выхода экономики из самоизоляции ВВП резко взлетит только за счет начала деятельности огромного количества предприятий.

Результатом второго этапа, стадии восстановления, должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста по месячным показателям ВВП, снижение уровня безработицы по сравнению с низшей точкой падения, рост реальных денежных доходов населения не ниже 98% к 2019 году, а при условии полного снятия ограничений — 100% уровня прошлого года. Данный этап, считает Иван Капустянский, скорее всего, будет достигнут наполовину. Устойчивый рост, а также снижение уровня безработицы возможно, однако возврата реальных доходов населения на уровень 100% к 2019 году вряд ли возможно.

Результатом третьего этапа, стадии активного роста, должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана. Фактически это описание цели национальных проектов, но с меньшими темпами роста ВВП, не менее 2,5% в годовом исчисление, то есть где-то на 0,5% меньше, чем среднемировые показатели до кризиса. Учитывая темпы роста ВВП РФ с 2014 года, такая динамика выглядит недостижимой, считает аналитик.

Учитывая сложившуюся ситуацию, заключает Иван Капустянский, можно сделать вывод, что обещанное ускорение экономики откладывается как минимум до конца следующего года. Это при условии, что не разразится мировой финансовый кризис или мир не накроет вторая волна коронавируса и новая самоизоляция.