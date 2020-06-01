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Ученый рассказал, кто входит в группу повышенного риска заразиться COVID-19

Москва, 01.06.2020

Курильщики и алкоголики входят в группу повышенного риска заразиться коронавирусом, рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин «Парламентской газете».

Ученый пояснил, что организм каждого человека имеет свой запас прочности, который он демонстрирует при встрече с тем или иным вирусом, а вредные привычки значительно сокращают этот запас.

Медик подчеркнул, что, к примеру, у курильщиков резервы исчерпаны еще до встречи с вирусом.

Курение и сверхмерное употребление алкоголя не только поражают иммунную систему и легкие человека, но и разрушают синтез необходимых веществ в печени, что приводит в случае заболевания коронавирусом к протеканию болезни в тяжелой форме.

На сегодня к основным группам риска по COVID-19 относятся лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, добавил медик.

Ранее Роспотребнадзор раскритиковал появившийся миф о влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус, назвав данное «народное мнение» дезинформацией.

В ведомстве подчеркнули, что к появлению подобного мифа привел страх перед инфекцией. Алкоголь не только не убивает коронавирус, а еще и разрушает иммунную систему, поэтому пить его нужно реже, прокомментировали в ведомстве информацию о возможности нейтрализации вируса в крови посредством алкоголя.

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