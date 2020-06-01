В домохозяйках разглядели субъект экономики

«Несложная логика»

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи. Предложение внесено от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, собщает пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике, представителя ЛДПР Ярослава Нилова.

«Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру оплаты труда», — говорится в проекте закона. При этом под ведением домашнего хозяйства предлагается считать уборку, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иную деятельность по дому. Право на пособие будет иметь один из членов семьи, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны», — считает Ярослав Нилов.

На сегодняшний день труд домохозяйки не регулируется трудовым правом, отмечает юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Анастасия Гурина. По сути, рассказывает юрист, она выполняет те же функции, что и, скажем, помощница по дому. Однако помощница будет работать по трудовому договору, заключенному с семьей, либо у нее будут каким-то образом оформлены трудовые отношения с агентством, которое направило ее на работу в этот дом. А женщина — домохозяйка занимается всеми домашними делами в силу социально-семейных связей и не получает за это никакой платы.

Однако это тоже большой труд, указывает эксперт. Не случайно Семейный кодекс РФ особо подчеркивает, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. (Ст.34 п.3 СК РФ). Ведь предполагается, что женщина полностью обеспечивает своему работающему супругу быт, в связи с чем, он может больше сил и времени уделять своей работе, и, как следствие, зарабатывать больше.

Подтверждение статуса

Законодательство не содержит четкого определения понятия «домохозяйка», повторяет Анастасия Гурина. Косвенно вывести это понятие можно из письма Минтруда России от 27.12.2019 N 18-2/10/В-11200: это лицо, «не имеющее работы и заработка и при этом не зарегистрировано в службе занятости». Однако никаких ссылок на ведение домашнего хозяйства здесь нет.

И все же подтвердить, что женщина является домохозяйкой, считает Анастасия Гурина, можно будет справкой из Центра занятости, что на учете она там не состоит, а также копией трудовой книжки, где будет указано, что в данный момент она не работает ни в какой организации. Думаю, что при назначении выплаты, ответственным ведомством эта информация будет проверяться, будут запрашиваться сведения из ПФР и ФНС, чтобы удостовериться, что человек, действительно, не работал.

Конечно, говорит юрист, никто не будет приходить к женщинам домой и проверять, ведут ли они домашнее хозяйство и гладят ли рубашки, либо все это делает муж. У нас в стране, учитывая наличие патриархальных установок, автоматически предполагается, что всю работу по дому и уход за детьми осуществляет женщина, если она не работает (да и если работает, в большинстве случаев, тоже она).

Что касается ухода за престарелыми родителями и инвалидами, то тут доказать то, что человек осуществляет этот уход, можно с помощью соответствующих справки об инвалидности, данных о возрасте родителей, а также сведений об их регистрации по месту жительства домохозяйки. В соответствии с законопроектом, получить такое пособие можно будет только тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Шансы малы

Конечно, признает Анастасия Гурина, это довольно значительная помощь для граждан с низким доходом, особенно для тех, кто осуществляет уход за родственниками-инвалидами. Однако, учитывая сложившуюся экономическую обстановку в стране в связи с эпидемией коронавируса и уже введенные меры поддержки как для безработных граждан, так и для семей с детьми, сложно предугадать, получится ли выделить деньги из бюджета еще и на данный вид пособия.

«Не примут, конечно, а напрасно, — комментирует инициативу шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. — Потому что, вынося за скобки понятную попытку фракции ЛДПР понравиться неработающим избирательницам-матерям, инициатива-то хорошая и более полезная для нравственного здоровья в семьях и для демографии, чем обсуждение большей части высоких национальных идей».

Социальная страховка

«И я лично не считаю, что выплаты в пределах 10-15 тыс. руб. одним женщинам, которые посвящают себя воспитанию детей ведению домашнего хозяйства, чем-то ущемляют в правах других матерей, которые вкалывают на двух работах, чтобы прокормить семью, или тем более делающих профессиональную карьеру бизнесвумен, которые по материальным параметрам находятся в совершенно иной вообще весовой категории — если не все из них имеют большой доход сейчас, то во всяком случае ставят себе такую цель. Но плохо, когда с трудом отвоёванное когда-то женщинами право на труд превратилось со временем в порой тягостную обязанность, от которых страдают семьи», — говорит эксперт.

Каждый из вариантов — это осознанный выбор каждой женщины, которая его делает. А помогая выплатами пусть на не самую большую, но всё-таки заметную сумму, государство бы как минимум оградило женщин-матерей от самого неприятного для них и нерационального для общества варианта: когда женщине приходится порой выходить на самую низкооплачиваемую, часто и неквалифицированную работу, получая за это зарплату в пределах тех же 15 тыс. руб. или немногим более.

Это, говорит Пётр Пушкарёв, совершенно несоизмеримое вознаграждение за жертву тылом, когда уже и дети предоставлены сами себе большую часть дня, вместо того чтобы быть согреты теплом, доброй заботой, вниманием матери, да и в целом семейный очаг подвержен больше обычного угрозе конфликтов, распада. И даже в неблагополучных семьях, которые будут подозревать в том, что деньги эти они просто пропьют, атмосфера от присутствия матери чаще в доме с детьми скорее улучшится, чем если она условно пойдёт на полставки уборщицей.

В этом смысле платить неработающим женщинам-домохозяйкам даже более честно, чем просто дать пособие с том же размере на детей, когда пособие будет, ну а мама снова убежит из семьи ради ещё такой же суммы малого заработка, уверен эксперт. Тот случай, когда такая женщина явно принесла бы больше и нравственному, и профессиональному будущему своих детей, а то и помогла бы большего достичь в материальном плане мужу — и то, и другое в конечном счёте даст прибавку к ВВП страны со временем явно больше, чем приблизительно те 0,5-0,8% от ВВП, которые потребуются на выплаты домохозяйкам.

Посильная ноша

Действительно, если исходить из примерно 3,6 млн женщин-домохозяек в рамках данных Росстата, и даже сделать допущение, что фактически их окажется больше - допустим, 5 млн, то при средней предлагаемой выплате в размере 1 МРОТ, то есть чуть более 12 тыс руб в месяц, мы получим статью расходов всего лишь порядка 720 млрд руб ежегодно, при итоговом ВВП за 2019 год около 112 трлн руб. Вполне посильная статья расходов на улучшение демографии и социальной обстановки в стране.

Не стоит забывать и то, добавляет Пётр Пушкарёв, что любые выплаты населению в конечном счёте вернутся через торговые сети, а значит, поддержат производителей самых востребованных людьми товаров, так что одновременно это и поддержка предприятий, причём наиболее естественным путём, когда за те или иные товары и услуги голосуют рублём сами семьи.

Шансов протолкнуть такой законопроект в период пандемии, когда доходы многих граждан резко сократились - конечно же, немного выше, и этим шансом правительству стоило бы воспользоваться, вынести положительное заключение по законопроекту. Решилось же оно именно теперь понизить с 30% до 15%, например, налоги на фонд оплаты труда для малого бизнеса, хотя это было давно назревшей мерой, так почему бы ни пойти и дальше?