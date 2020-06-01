В КНДР открываются школы и детские сады

В начале июня в Северной Корее поэтапно вернуться к работе детские учреждения по всей стране – школы и детские сады, передает государственное радио КНДР.

«Превентивные меры были приняты таким образом, что начальные, средние и старшие классы школ начинают свои семестры», - сообщает СМИ, ссылаясь на заявление правительства. Также в начале июня возобновят свою работу ясли и детские сады Северной Кореи.

Все образовательные учреждения предписали поставить термометры и дезинфицирующие средства для рук на входе в школы и классы. Всем работникам детских учреждений рекомендовано придерживаться «принципов защиты от вирусов». В приоритете на сегодня тестирование на коронавирусную инфекцию детей в яслях и детских садах, говорится в сообщении. Помимо этого правительство будет уделять особое внимание обеспечению необходимых дезинфицирующих средств. Выйти с каникул школьники Северной Кореи должны были еще в начале апреля, однако, начало новых семестров из-за пандемии коронавируса неоднократно продлевалось.

Пхеньян официально сообщал об отсутствии в стране случаев COVID-19, но с января в стране предпринимается ряд мер по предотвращению распространения коронавируса.