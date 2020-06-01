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В Кремле оценили идею Трампа о приглашении России на саммит G7

Москва, 01.06.2020

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который, предположительно, будет перенесён на сентябрь. По словам представителя Кремля, власти страны пока не знают деталей этого предложения, передаёт РИА Новости.

«Мы не знаем, является ли это официальной инициативой, – пояснил Песков. – Речь шла о приглашении не только России, но и ряда других стран».

Поэтому, как отметил пресс-секретарь президента РФ, здесь больше вопросов, чем ответов.

«В каком качестве, с какой повесткой дня, какой всё-таки состав участников и так далее. Вы знаете, что Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно чуть больше информации, которой мы, к сожалению, пока не располагаем», – резюмировал Песков, добавив, что существуют и другие действенные и эффективные механизмы для диалога, такие, например, как G20, которые позволяют глобальным экономикам обсуждать самые актуальные вопросы.

Напомним, ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует перенести проведение саммит G7 на сентябрь и пригласить на него несколько стран, в том числе Россию.

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