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В Кремле рассказали, когда могут быть отменены все ограничительные меры в Москве

Москва, 01.06.2020

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что ко дню проведения дню парада Победы, 24 июня, ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены. Чиновник уточнил, что на параде будут присутствовать гости.

«Будет президент и гости на трибуне», - отметил Песков. Он уточнил, что в гостях будут и зарубежные главы государств, при этом «сама модальность» мероприятия будет эпидемиологическая.

«Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, на прошедшей неделе глава государства подписал указ о проведении отложенного из-за эпидемии коронавируса парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Торжества пройдут не только в столице, но и других российских городах. Также в этот день жители российских городов смогут увидеть праздничный салют. Среда 24 июня объявлена выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. 9 мая жители российской столицы смогли увидеть только авиапарад.

Сегодня, 1 июня, в Москве введен новый режим прогулок по расписанию. В среднем каждый москвич сможет выйти на улицу три раза в неделю согласно, составленному мэрией плану: для каждого дома выделен отдельный день. Занятия спортом разрешены с 5 до 9 утра каждый день. Пропускной режим и самоизоляция продлены в Москве до 14 июня, о чем подписал соответствующий указ мэр Москвы Сергей Собянин.

Оперштаб сообщил сегодня, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос до 1,0 впервые с 10 мая, что является пороговым значением, которое установил Роспотребнадзор. Накануне этот показатель был равен 0,93, а 19 мая он опускался до 0,72. В масштабах страны этот показатель равен 1,04, 31 мая составлял 1,01.

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