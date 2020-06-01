В России более 400 журналистов заболели коронавирусом

Как рассказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, в стране за время эпидемии коронавирусом заболели 400 российских работников СМИ. Большинство из представителей прессы перенесли коронавирус в легкой форме, умерло пятеро журналистов, сообщает «Интерфакс». В общей сложности в мире скончалось от инфекции более 60 журналистов из 30 стран.

Соловьев рассказал, что от коронавируса мог скончаться журналист из Калининграда, в этой связи количество жертв от COVID-19 в ближайшее время может достигнуть шести человек. Хотя по словам главы СЖР, «возможно, смерть наступила от других причин, пока выясняем». Он также уточнил, что все данные о заболевших коронавирусом журналистах, которые имеются в распоряжении Союза, совпадают с информацией, которая имеется в распоряжении Минкомсвязи. Однако по информации неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), начиная с марта текущего года от коронавируса скончались 117 представителей прессы из 31 страны. Штаб-квартира организации расположена в Женеве. Сама PEC собирает сведения из открытых источников.

Ранее профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал «Парламентской газете», курильщики и алкоголики входят в группу повышенного риска заразиться коронавирусом. Ученый пояснил, что организм каждого человека имеет свой запас прочности, который он демонстрирует при встрече с тем или иным вирусом, а вредные привычки значительно сокращают этот запас.