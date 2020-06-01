Вирусолог назвал средство защиты, которое является эффективнее медицинских масок

Как рассказал научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев вместо медицинских масок, которые зачастую являются неэффективными в плане защиты от вирусов, лучше носить в местах массового скопления людей строительные респираторы. Данное индивидуальное средство защиты лучше фильтрует воздух, поэтому является более эффективным против коронавируса, добавил медик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Врач пояснил, что вирус выходит из организма зараженного человека в виде капель при кашле, чихании и разговоре, но сами вирусные частицы не летают в воздухе. Он также отметил, что за неимением строительного респиратора можно применять для защиты маски, однако, респираторы сделаны из материалов, способных задерживает пыль размером меньше капель, поэтому они лучше фильтруют воздух. Медицинаские маски не могут похвастаться данными свойствами.

«Респираторы более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает», —рассказал Ларичев.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик Виталий Зверев рассказал, что носить перчатки во время эпидемии не только бесполезно, но и вредно, поскольку коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. А вот заработать грибок вполне возможно. Академик добавил, что ношение перчаток приводит к сбору на их поверхности «грибков, бактерий и аллергенов» и все это мы «тащим домой и к лицу». Также академик выступил против ношения масок на улице, он высказал свое недоумение, что некоторым детям надевают маску на свежем воздухе. Ученый заявил, что результатом масочно-перчаточного режима станет рост ряда заболеваний, таких как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.