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Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу за сутки

Москва, 01.06.2020
  • Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу за сутки

Из открытых источников

В России за истекшие 24 часа выявлено 9 035 новых больных коронавирусной инфекцией, передает оперштаб РФ по борьбе с распространением COVID-19. 

40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

За истекшие сутки инфекция привела к 162 летальным исходам, всего в РФ зарегистрировано 4 855 смертей от COVID-19. Было выписано из российских больниц 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек.

Активных больных в России по данным на 1 июня остается 234 146. Под медицинским наблюдением остается 304 тысячи человек. В общей сложности проведено 10,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос до 1,0 впервые с 10 мая, что является пороговым значением, которое установил Роспотребнадзор. Накануне этот показатель был равен 0,93, а 19 мая он опускался до 0,72. В масштабах страны этот показатель равен 1,04, 31 мая составлял 1,01.

Россия продолжает занимать третью строчку антирейтинга по числу заболевших в мире. На втором месте прочно обосновалась Бразилия с 514 тыс. заболевших и приростом за истекшие сутки +16,4 тыс. На первом месте – США, где уже более 1,79 млн инфицированных за все время и +20 тыс. за последние сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России по регионам

Лидером по количеству заболевших за сутки по-прежнему остается Москва, несмотря на снижение таких больных в последние дни. В столице выявлено 2 297 новых случаев COVID-19 за сутки. Скончалось 76 пациентов, выздоровели 2 060 человек. На втором месте Подмосковье, где зафиксировано 728 новых диагнозов. В пятерку печальной статистики вошли  Санкт-Петербург (+ 364), Нижегородская область (+315), Свердловская область (+283).

226 новых случаев выявлено в Иркутской области, в Волгоградской области - 189, в Ростовской области - 184, в ХМАО - 151, в Дагестане – 141. Наименьшее число новых диагнозов зафиксировано в Республике Алтай и Крыму - по 10. В Еврейской АО выявлено 5 новых больных, а в Севастополе – 4. По 3 случая пришлось на Магаданскую и Сахалинскую области. Один больной с COVID-1 госпитализирован в Ненецком АО.

 

Статистика коронавируса по странам мира и для России опубликована на этом сайте

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