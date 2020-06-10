Вход/Регистрация Подписка

Акции банков и нефтяников падают

Москва, 10.06.2020

Российский рынок акций продолжает умеренное снижение на фоне дешевеющей нефти. Оказывают влияние и котировки банков: по данным Центробанка в мае банки показали рекордно низкую прибыль - полмиллиарда рублей. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это связано с пандемией.
В среду индекс Мосбиржи снизился на -0,38% до 2785,18 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,52% до 1277,58пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:09 мск стоила - 40,91 долларов за баррель (-0,66%). Российская валюта слабела - 68,66 рублей за доллар
Хуже рынка торговались бумаги <Аэрофлота> (-3,38%), который второй месяц подряд уступает звание крупнейшего перевозчика России компании S7 Airlines. Под давлением были акции <Лукойла> (-1,53%), <Роснефти> (-0,42%), <Русснефти> (-0,93%), <Газпром нефти> (-0,20%). При этом котировки <Татнефти> (обыкновенные +1,60%, <префы> +0,70%) и <Сургутнефтегаза> (обыкновенные +0,95%, <префы> +1,55%) росли.  Падали акции <Сбербанка> (обыкновенные -2,16%, <префы> -1,31%), <ВТБ> (-0,32%) и банка <Санкт-Петербург> (-0,92%).
Бумаги <Норникеля>, <дочка> которого оказалась в центре внимания после аварии на ТЭЦ в Норильске, падали незначительно (-0,04%). В среду директор и главный инженер станции были задержаны следствием по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Лучше рынка торговались акции энергетиков <МРСК Волги> (+6,04%), <ФСК ЕЭС> (+3,30%), <ОГК-2> (+1,68%), ритейлеров X5 retail group (+5,70%), <Магнит> (+1,68%). На фоне дорожающего золота росли бумаги <Полиметалла> (+1,56%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  2. Зверь насилия и вседозволенности в США
    Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования
  3. МФО отворачиваются от заемщиков
    Доля отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составляет от 70 до 85% из-за ужесточения требований к клиентам
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама