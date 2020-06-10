Акции банков и нефтяников падают

Российский рынок акций продолжает умеренное снижение на фоне дешевеющей нефти. Оказывают влияние и котировки банков: по данным Центробанка в мае банки показали рекордно низкую прибыль - полмиллиарда рублей. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это связано с пандемией.

В среду индекс Мосбиржи снизился на -0,38% до 2785,18 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,52% до 1277,58пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:09 мск стоила - 40,91 долларов за баррель (-0,66%). Российская валюта слабела - 68,66 рублей за доллар

Хуже рынка торговались бумаги <Аэрофлота> (-3,38%), который второй месяц подряд уступает звание крупнейшего перевозчика России компании S7 Airlines. Под давлением были акции <Лукойла> (-1,53%), <Роснефти> (-0,42%), <Русснефти> (-0,93%), <Газпром нефти> (-0,20%). При этом котировки <Татнефти> (обыкновенные +1,60%, <префы> +0,70%) и <Сургутнефтегаза> (обыкновенные +0,95%, <префы> +1,55%) росли. Падали акции <Сбербанка> (обыкновенные -2,16%, <префы> -1,31%), <ВТБ> (-0,32%) и банка <Санкт-Петербург> (-0,92%).

Бумаги <Норникеля>, <дочка> которого оказалась в центре внимания после аварии на ТЭЦ в Норильске, падали незначительно (-0,04%). В среду директор и главный инженер станции были задержаны следствием по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Лучше рынка торговались акции энергетиков <МРСК Волги> (+6,04%), <ФСК ЕЭС> (+3,30%), <ОГК-2> (+1,68%), ритейлеров X5 retail group (+5,70%), <Магнит> (+1,68%). На фоне дорожающего золота росли бумаги <Полиметалла> (+1,56%).