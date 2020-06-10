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IEP: сланцевый сектор США может рухнуть, а Россия будет быстро восстанавливаться

Москва, 10.06.2020
#Нефть
#Экономика
  • IEP: сланцевый сектор США может рухнуть, а Россия будет быстро восстанавливаться

AP/TASS

Американскому «сланцу» вновь пророчат коллапс. Спрос и цены на нефть, обрушившиеся в результате пандемии новой коронавирусной инфекции, последние несколько недель активно восстанавливаются, но австралийский Институт экономики и мира (IEP) предупреждает, что это может не спасти американских сланцевиков от банкротства. 

IEP опубликовал 10 июня ежегодный Global Peace Index. Сотрудники института проанализировали геополитическую и экономическую обстановку на планете и пришли к выводу, что одним из последствий коронавируса COVID-19 может быть «коллапс сланцевого сектора в США, если цены на нефть не вернутся к прежнему уровню».

Такой сценарий развития событий очень вероятен. MarketWatch, например, ссылается еще на один прогноз. Банк Goldman Sachs предупреждает в аналитической записке, что рост цен на нефть последних недель прекратился и что цена барреля нефти марки Brent очень быстро опустится с нынешних 43 до 35 долларов.

Не удивительно, что в последние дни акции крупнейших производителей сланцевой нефти быстро падают: Exxon Mobil XOM на 2,22%, Chevron CVX на 1,65%, EOG Resources EOG на 4,25%.

Разбираясь в причинах и последствиях пандемии, авторы исследования IEP приходят к выводу, что обвал цен на нефть на мировых рынках произошел вследствие наложившихся друг на друга обвала торговой и промышленной активности и остановившегося сектора путешествий.

«Нефтяные рынки уже находились под сильным давлением переизбытка нефти, вызванного неспособностью Саудовской Аравии и России договориться о сокращении добычи»,- подчеркивается в исследовании.

Некоторый позитивный момент экономисты из Австралии видят в быстром поствирусном восстановлении ряда экономик. К таким странам на основании анализа множества показателей отнесены Китай, Индонезия, Россия, Мексика и Австралия. Основными преимуществами этих стран являются низкая безработица, низкая зависимость от международной торговли, низкое отношение уровня налогов к ВВП и низкое отношение госдолга к ВВП.

«COVID-19 негативно повлиял на политическую обстановку на всей планете,- объясняет основатель IEP Стив Киллелеа.- Мы ожидаем дальнейшую поляризацию стран в их попытках сохранять мир и безопасность. Коронавирус может свести на нет многолетние достижения в социально-экономическом развитии, усилить и углубить гуманитарные кризисы и провоцировать волнения и конфликты».

Каллелеа также выделил список секторов экономики, наиболее пострадавших от карантина. Это авиация, гостиничный бизнес, туризм, ритейловая торговля и финансы. С относительно незначительными последствиями скорее всего выйдут из пандемии здравоохранение, телекомовский сектор и производство продуктов питания.

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