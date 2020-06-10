Эпидемиолог оценил шансы заболеть коронавирусом на открытой летней веранде

Заразиться коронавирусом на открытом воздухе практически невозможно, но соблюдать социальную дистанцию все равно необходимо, рассказал агентству РИА «Новости» главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин. При этом он заявил, что после отмены самоизоляции и большом скоплении людей на улице шансы «поймать» COVID-19 повышаются.

«Самое главное - соблюдение социальной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше», - ответил эпидемиолог на вопрос о возможности заразиться на летней веранде в кафе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве зафиксирован рекордно низкий прирост заболевших за последние 24 часа - 1 195 новых случаев, передает оперштаб. Общее число заболевших в столице за все время эпидемии вплотную приблизилось к 200 тыс. человек - 199 785.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда в Москве выявили 1306 новых случаев коронавируса. Максимум заболевших пришелся в столице на 7 мая - 6 703 человек.

По России в целом насчитывается 8 404 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Таким образов в стране общее число заболевших достигло 493 657 человек.