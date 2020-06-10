Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Российский президент Владимир Путин провёл 10 июня телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По данным пресс-службы лидера Турции, главы государств обсудили ситуацию в Ливии, а также в сирийском Идлибе и другие региональные вопросы. Кроме этого, Путин и Эрдоган говорили о ситуации, связанной с коронавирусом и наметили пути решения, которые могут быть предприняты после окончательной победы над COVID-19.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Турцией.