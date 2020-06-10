ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания сохранила диапазон базовой процентной ставки на минимальном уровне 0-0,25%.

Как пояснил американский регулятор, он будет использовать весь набор инструментов для поддержки экономики страны, чтобы прийти к достижению максимальной занятости населения и стабильности цен.

В ФРС отметили, что финансовые условия в США улучшились, отражая в том числе и политические меры, которые были приняты властями по поддержке экономики. При этом подчёркивается, что кризис общественного здравоохранения может уже в самой ближайшей перспективе негативно повлиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, что создает серьёзные риски для экономики и в среднесрочной перспективе.

Кроме того, американский регулятор пообещал для поддержания бесперебойного функционирования рынка увеличить в ближайшее время запасы казначейских ценных бумаг и агентских жилищных и коммерческих ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Напомним, ФРС США оставляет базовую ставку без изменений уже второй раз подряд. До текущего уровня регулятор понизил ставку на двух внеплановых заседаниях в марте, когда на рынках царила жуткая паника из-за пандемии коронавируса COVID-19.