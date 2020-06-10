Главу Роспотребнадзора по Москве напугало резкое снижение случаев коронавируса

Резкое снижение случаев коронавируса в Москве выглядит пугающим, заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в ходе селекторного совещания с художественными руководителями театров и концертных организаций. Она призвала относится с осторожностью к таким скачкам.

«На сегодня после практически трех месяцев плодотворный работы мы увидели в Москве, наконец, что после плато, которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению», - рассказала Андреева. Она уточнила, что число тестов, проводимых на коронавирус в Москве по-прежнему высокое.

Чиновница назвала снижение «предсказуемым эпидемиологическим процессом, когда с наступлением летнего периода инфекция из города уходит». Однако ее пугает, что после выхода москвичей из массовой изоляции может произойти откат назад. Чтобы этого не произошло, необходимо строго придерживаться санитарных требований. По словам Андреевой, сотрудники ведомства проводят встречи с руководителями предприятий перед началом работы, доводя до их сведений санитарные требования, необходимые для соблюдения.

«Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав. Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались, и было очень много эмоциональных моментов», - добавила Андреева.

За минувшие сутки в Москве зафиксирован рекордно низкий прирост заболевших за последние 24 часа - 1 195 новых случаев, передает оперштаб. Общее число заболевших в столице за все время эпидемии вплотную приблизилось к 200 тыс. человек - 199 785.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда в Москве выявили 1306 новых случаев коронавируса. Максимум заболевших пришелся в столице на 7 мая - 6 703 человек.