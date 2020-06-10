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Главврача больницы в Коммунарке отправляют в Дагестан

Москва, 10.06.2020
  • Главврача больницы в Коммунарке отправляют в Дагестан

ТАСС

Главный врач больницы в Коммунарке для больных с коронавирусной инфекцией Денис Проценко отправляется в Дагестан для помощи в борьбе с эпидемией в регионах, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на оперативный штаб. Медик, как известно сам перенес данное заболевание.

«Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад», - говорится в сообщении. Каждая бригада состоит из 5 - 9 специалистов, в общей сложности в регионы отправится 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы, уточняет оперштаб. Медики сменят в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией своих коллег из Москвы.

Ранее сообщалось о нормализации ситуации в Москве с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в столице был зафиксирован рекордно низкий прирост заболевших за последние 24 часа - 1 195 новых случаев. Общее число заболевших в столице за все время эпидемии вплотную приблизилось к 200 тыс. человек - 199 785.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда в Москве выявили 1306 новых случаев коронавируса. Максимум заболевших пришелся в столице на 7 мая - 6 703 человек.

По России в целом насчитывается 8 404 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Таким образов в стране общее число заболевших достигло 493 657 человек.

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