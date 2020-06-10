Как не заразиться коронавирусом. Что знают ученые на данный момент

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о росте числа новых заражений в мире и о том, что расслабляться рано. Тем не менее, вся планета устала от карантинов и ограничительных мер и вместе с главными сейчас очагами пандемии – Латинской Америкой и Африкой дружно начала возвращаться к более-менее нормальной жизни. Естественно, всех интересует простой вопрос: как уберечься от коварного коронавируса, который, как свидетельствует статистика, только и ждет случая, чтобы вернуться.

Как отмечает Financial Times, ученые выделили три главных фактора, способствующих заражению COVID-19: близость к людям, продолжительность нахождения в непосредственной близости от людей и условия окружающей обстановки (в первую очередь, нахождение в открытом или закрытом пространствах). Как нетрудно догадаться, наибольшая опасность заражения возникает, когда все три фактора присутствуют одновременно.

«Самая большая опасность, когда вы находитесь в непосредственной близости от других людей в закрытом помещении продолжительный период времени»,- объясняет вирусолог из университета Кента Джереми Россман.

Вероятность заражения при прочих равных условиях в помещении, конечно, выше, чем на открытом воздухе. Ученые сходятся во мнении, что именно эта зависимость наиболее серьезна и недооценивается большинством людей.

Японские медики проследили контакты 110 больных коронавирусом COVID-19 и обнаружили, что опасность представляли только 12,5% тех, кто находился на открытом воздухе. Показатели по числу заражений при нахождении в закрытых пространствах были намного выше – почти 75%.

Причина очевидна. У главного переносчика вируса – капель слюны гораздо больше возможностей рассеиваться в открытых пространствах, чем в закрытых. Особенно, если при этом дует ветер.

Многочисленные случаи заражения коронавирусом на круизных лайнерах наглядно показали, насколько опасным может быть вирус при нахождении в закрытых пространствах продолжительное время.

Капельно-респираторный способ распространения вируса означает, что опасность заразиться, проходя мимо или встречаясь с кем-то на улице или в парке, включая, к примеру, бегунов, невысока. С учетом, конечно, соблюдения безопасного расстояния в 1,5 – 2 метра.

Исследование, опубликованное в журнале Lancet в начале июня, свидетельствует, что красной линией можно считать дистанцию в 1 метр. При ее соблюдении опасность заражения резко снижается. Естественно, чем больше расстояние, тем ниже вероятность инфицирования.

Исследования ученых показывают, что проще всего заразиться дома. Далее по степени опасности следует общественный транспорт и рестораны. В школах, на работе и, например, в тренажерных залах опасность заражения ниже за счет того, что ниже близость между людьми и время контактирования. Играет роль и вентиляция. Когда люди дышат повторно используемым, а не свежим воздухом, вероятность заражения повышается. Естественно, наличие мощных фильтров и забор воздуха с улицы ее резко снижает.

Вывод простой: следует как можно меньше времени проводить в магазинах, особенно, маленьких, и вообще в закрытых пространствах.

После открытия ресторанов и кафе намного безопаснее пользоваться открытыми верандами. В помещениях же при возможности, конечно, безопаснее выбирать столики рядом с открытыми окнами.

Не исключено, что существенно снизить риск заражения в закрытых пространствах поможет перепланировка помещений и, в частности, установка разделительных экранов, достигают в высоту как минимум рта, между столиками в кафе, например, или рабочими местами в офисах.

Что касается масок, то их полезность, конечно, многократно подтверждена и неоспорима. Лучше всего они защищают от вирусов в закрытых помещениях. Ходить в масках по городу менее эффективно, по мнению ученых, потому что в открытых пространствах опасность заражения изначально ниже.

Большинство медиков не видят особого эффекта в ношении перчаток, но с другой стороны, еще в самом начале пандемии ученые пришли к выводу, что следует стараться, как можно реже, касаться поверхностей в местах общего пользования (общественный транспорт, например) и как можно чаще и тщательнее мыть руки.

Все больше доказательств того, что важную роль в распространении коронавируса играют большие скопления людей. Не удивительно, что такие ситуации, которые возможны на концертах, фестивалях, стадионах и так далее, вызывают наибольшую тревогу властей в разных странах.

Сейчас начинают возобновляться спортивные состязания и, в первую очередь, футбольные национальные чемпионаты, но все они пока проходят вообще без болельщиков, как в Германии, первой вернувшейся к большому футболу. В России болельщиков на стадионы пустят, но трибуны будут заполнены лишь на 10%.