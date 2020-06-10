Вход/Регистрация Подписка

Как не заразиться коронавирусом. Что знают ученые на данный момент

Москва, 10.06.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Как не заразиться коронавирусом. Что знают ученые на данный момент

Валерий Шарифулин/ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о росте числа новых заражений в мире и о том, что расслабляться рано. Тем не менее, вся планета устала от карантинов и ограничительных мер и вместе с главными сейчас очагами пандемии – Латинской Америкой и Африкой дружно начала возвращаться к более-менее нормальной жизни. Естественно, всех интересует простой вопрос: как уберечься от коварного коронавируса, который, как свидетельствует статистика, только и ждет случая, чтобы вернуться.

Как отмечает Financial Times, ученые выделили три главных фактора, способствующих заражению COVID-19: близость к людям, продолжительность нахождения в непосредственной близости от людей и условия окружающей обстановки (в первую очередь, нахождение в открытом или закрытом пространствах). Как нетрудно догадаться, наибольшая опасность заражения возникает, когда все три фактора присутствуют одновременно.

«Самая большая опасность, когда вы находитесь в непосредственной близости от других людей в закрытом помещении продолжительный период времени»,- объясняет вирусолог из университета Кента Джереми Россман.

Вероятность заражения при прочих равных условиях в помещении, конечно, выше, чем на открытом воздухе. Ученые сходятся во мнении, что именно эта зависимость наиболее серьезна и недооценивается большинством людей.

Японские медики проследили контакты 110 больных коронавирусом COVID-19 и обнаружили, что опасность представляли только 12,5% тех, кто находился на открытом воздухе. Показатели по числу заражений при нахождении в закрытых пространствах были намного выше – почти 75%.

Причина очевидна. У главного переносчика вируса – капель слюны гораздо больше возможностей рассеиваться в открытых пространствах, чем в закрытых. Особенно, если при этом дует ветер.

Многочисленные случаи заражения коронавирусом на круизных лайнерах наглядно показали, насколько опасным может быть вирус при нахождении в закрытых пространствах продолжительное время.

Капельно-респираторный способ распространения вируса означает, что опасность заразиться, проходя мимо или встречаясь с кем-то на улице или в парке, включая, к примеру, бегунов, невысока. С учетом, конечно, соблюдения безопасного расстояния в 1,5 – 2 метра.

Исследование, опубликованное в журнале Lancet в начале июня, свидетельствует, что красной линией можно считать дистанцию в 1 метр. При ее соблюдении опасность заражения резко снижается. Естественно, чем больше расстояние, тем ниже вероятность инфицирования.

Исследования ученых показывают, что проще всего заразиться дома. Далее по степени опасности следует общественный транспорт и рестораны. В школах, на работе и, например, в тренажерных залах опасность заражения ниже за счет того, что ниже близость между людьми и время контактирования. Играет роль и вентиляция. Когда люди дышат повторно используемым, а не свежим воздухом, вероятность заражения повышается. Естественно, наличие мощных фильтров и забор воздуха с улицы ее резко снижает.

Вывод простой: следует как можно меньше времени проводить в магазинах, особенно, маленьких, и вообще в закрытых пространствах.

После открытия ресторанов и кафе намного безопаснее пользоваться открытыми верандами. В помещениях же при возможности, конечно, безопаснее выбирать столики рядом с открытыми окнами.

Не исключено, что существенно снизить риск заражения в закрытых пространствах поможет перепланировка помещений и, в частности, установка разделительных экранов, достигают в высоту как минимум рта, между столиками в кафе, например, или рабочими местами в офисах.

Что касается масок, то их полезность, конечно, многократно подтверждена и неоспорима. Лучше всего они защищают от вирусов в закрытых помещениях. Ходить в масках по городу менее эффективно, по мнению ученых, потому что в открытых пространствах опасность заражения изначально ниже.

Большинство медиков не видят особого эффекта в ношении перчаток, но с другой стороны, еще в самом начале пандемии ученые пришли к выводу, что следует стараться, как можно реже, касаться поверхностей в местах общего пользования (общественный транспорт, например) и как можно чаще и тщательнее мыть руки.

Все больше доказательств того, что важную роль в распространении коронавируса играют большие скопления людей. Не удивительно, что такие ситуации, которые возможны на концертах, фестивалях, стадионах и так далее, вызывают наибольшую тревогу властей в разных странах.

Сейчас начинают возобновляться спортивные состязания и, в первую очередь, футбольные национальные чемпионаты, но все они пока проходят вообще без болельщиков, как в Германии, первой вернувшейся к большому футболу. В России болельщиков на стадионы пустят, но трибуны будут заполнены лишь на 10%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  2. Зверь насилия и вседозволенности в США
    Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования
  3. Правила ядерного мира
    Москва опубликовала новую ядерную доктрину. На Западе воспринимают ее как очередную российскую угрозу, игру мускулами – однако целью документа является скорее приземление западных партнеров. Донесение до них правил взаимоотношения великих держав в ядерном мире, о которых они в последние годы как-то позабыли.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама