Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на конец 2020 года

Вечером во вторник рубль подешевел к основным резервным мировым валютам на фоне снижающейся нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,57 руб., что на 37 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. Курс евро составил 77,82 руб., подорожав на 78,5 коп.

Рубль вчера просел как к доллару, так и к евро, следуя за мировыми ценами на нефть, которые после существенного роста в предыдущие дни, пошли вниз. Дело в том, что контракты на «чёрное золото» находятся сейчас под давлением после отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. В этой связи трейдеры опасаются, что восстановление спроса не будет таким быстрым как это ранее ожидалось.

Напомним, ещё в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиза бен Сальман заявил о том, что добровольные дополнительные ограничения добычи сырья со стороны Эр-Рияда, а также Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки будут действовать только в июне. Естественно, это ударило по нефтяным котировкам. Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent вечером во вторник снизилась на 0,64% – до 40,54 долл. за баррель. Цены на июльские контракты на нефть сорта WTI опустились на 0,42% – до 38,03 за бочку.

Однако некоторые эксперты полагают, что в центре внимания валютных рынков находится сейчас восе не нефть, а двухдневное заседание ФРС, которое завершится уже сегодня вечером. При этом инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Но их волнует какие комментарии даст глава американского регулятора Джером Пауэлл.

Об этом, в частности, заявил Юрий Кравченко из «Велес Капитал», который пояснил, что именно комментарии ФРС и её главы в отношении сильных данных по рынку труда за май могут существенно повлиять на расстановку в паре доллар-рубль.

«А вот для рынка «чёрного золота» важным станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти. Всё это говорит о том, что курс рубля сейчас очень сильно зависит от внешних факторов и в любой момент может развернуться как в сторону роста, так и падения», – резюмировал он.

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» напомнил, что инвесторы по-прежнему с большим оптимизмом воспринимают возможность быстрого восстановления мировых экономик после пандемии COVID-19 и пока стараются не замечать негативных тенденций. При этом, как он считает, аналогичная ситуация складывается и на рынке нефти, где трейдеры с воодушевлением восприняли новые договоренности ОПЕК+ и вяло отреагировали на то, что не все страны исполняют эти договоренности.

«Так, например, Мексика вообще отказалась их выполнять, а Ливия и Ирак делают какие-то непонятные заявления, что постараются их исполнить, но только не сейчас, а в третьем квартале. Конечно, несколько насторожило инвесторов заявление саудовского принца, но даже на этом фоне цена на нефть в рублях в начале этой недели выросла выше 2800 за баррель (менее 1500 в марте) и вышла на очень комфортный для бюджета уровень. А если вспомнить, что до июньского заседания российского Центробанка осталось менее двух недель, то можно предположить, что рубль будет вести себя уверенно и вряд ли на перспективу ближайших 14 дней уйдёт из диапазона 68,00-70,00, что вполне нормально», – сказал Хомяков, добавив, что существенное влияние на курс рубля могут оказать лишь внешние факторы, такие как новый виток конфликтов между Вашингтоном и Пекином, Брюсселем и Лондоном или Сеулом и Пхеньяном.

Между тем, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что с учётом геополитической ситуации, санкций, последствий пандемии коронавируса, различных техногенных факторов, внезапно проявляющихся в силу изношенности промышленной инфраструктуры страны, достижение парой доллар-рубль отметки в 90,00-100,00 руб. – это вопрос 1-1,5 лет.

То есть, по его мнению, нынешнее укрепление национальной валюты продлится не более 2-3 месяцев, а падение курса будет и внезапным, и растянутым во времени на несколько лет.

«Финансовые власти, будучи профессионалами рынка, смогут и из этого извлечь дополнительный доход для бюджета, снижая зависимость от котировок нефти, которые, возможно, надолго останутся на низких уровнях», – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что в такой ситуации стоит копировать логику действий регуляторов.

«Если на пике стоимости валюты не удалось её продать, надо попытаться её купить равными частями по мере падения ее курса. Доллар дешевле 70 руб. – это «подарок», который в том числе возможен из-за того, что ослабевает и сам доллар, временно, вследствие беспорядков в США. Как только эти беспорядки будут успокоены, цена в 68,5 руб. за доллар останется далеко позади, а вместе с ростом курса доллара будет дешеветь и «чёрное золото», что для рубля это будет пагубно вдвойне», – резюмировал Антонов.

Тем временем, эксперты Сбербанка считают, что нацвалюта продолжит укрепляться и к концу года закрепится на уровне 64 за доллар.

Аналитики банка полагают, что в июне ЦБ РФ снизит ключевую ставку всего на 50 б.п. При этом ЦБР должен продать около $26 млрд в рамках сделки со Сбербанком, купить около $20 млрд из отложенных покупок с 2018 году.

«Мы полагаем, что по этим суммам будет проведен взаимозачет в сентябре, при условии что цены на нефть останутся на текущем уровне», - отмечают аналитики.

Отметим, что в начале мая эксперты Сбербанка ожидали, что по итогам 2020 года средний курс составит 70,7 руб., а в феврале Сбербанк прогнозировал его на уровне 64,5 руб.