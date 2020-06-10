Цены на нефть пошли вниз на новостях из США

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 10 июня пошли вниз на данных о росте запасов в США, передает «Финмаркет». По состоянию на 8:43 по московскому времени фьючерсы на август на североморской нефтяной смеси Brent потеряли в цене $0,46 к предыдущему закрытию до $40,72 за баррель. Июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI упали до $38,36 за баррель, потеряв $0,58.

По сообщению эксперта фондового рынка «БКС Брокер» Игоря Галактионова, на участников рынка оказало влияние публикация данных от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за неделю выросли на 8,4 млн баррелей (до 539,4 млн), тогда как специалисты ожидали снижения на 1,7 млн баррелей. Сравнительно небольшое снижение отмечено из-за снятия карантинных ограничений, которые вводились ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также поддержку ценам оказывает договоренность ОПЕК+ по продлению ограничений добычи нефти.

Ранее "Эксперт. Онлайн" сообщал, что стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов впервые после встречи ОПЕК+, которая состоялась 6 июня. Это оказало давление на российский рынок акций, но во вторник котировки нефтяных компаний продолжили умеренно расти. По данным аналитиков Goldman Sachs, в ближайшие несколько недель «черное золото» продолжит падение из-за неопределенности спроса на топливо в будущем и перегруженности хранилищ. В краткосрочной перспективе Brent может подешеветь до 35 долларов за баррель, считают эксперты.