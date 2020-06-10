Попова призвала россиян соблюдать меры личной профилактики

Анна Попова – глава Роспотребнадзора – призвала россиян соблюдать меры личной профилактики и все рекомендации для предприятий по коронавирусу. По её словам, с ослаблением режима самоограничений всем необходимо помнить, что это не значит, что мы должны забыть о требованиях к сохранению жизни, о требованиях к санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности, передаёт РИА Новости.

«Необходимо строго соблюдать все рекомендации, которые разработаны для организации деятельности, – подчеркнула Попова. – И конечно, каждому из нас нужно соблюдать все те меры личной профилактики, которые сегодня уже чётко понятны и разработаны».

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что сейчас работает целый ряд методических рекомендаций, определяющих, как нужно организовать работу в том или ином сегменте экономики, или спорта, или искусства для того, чтобы безопасно возвращаться к прежнему формату жизни.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин обратился с просьбой к москвичам беречь себя и не подвергать неоправданному риску в связи с коронавирусом COVID-19. Как пояснил мэр, это важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути раскрытия тех или иных ограничений и возвращения к нормальной жизни в городе.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 10 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 404 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 195 новых заболевших – это минимум по приросту больных COVID-19, начиная с 11 апреля. При этом доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая.

На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 735 новых случаев инфицирования. Далее следуют Санкт-Петербург (313), Нижегородская область (+304) и Свердловская область (+284).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 358 (+216 за сутки), выздоровело – 252 783 (+10 386).

Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом – США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн. и составляет сейчас 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированных стремительно растет (707,4 тыс.).

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