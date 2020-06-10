Прогноз погоды: синоптики огорошили прогнозом на июль-2020

Новый прогноз погоды на июль 2020

Первый месяц календарного лета 2020 приближается к своему экватору. И если его начало выдалось прохладным и дождливым, то сейчас Русскую равнину накрыла аномальная жара. Однако такая климатическая обстановка в российских регионах вскоре сменится очередным похолоданием, которому на смену в последнюю декаду июня придёт стабильно тёплая погода.

Россию ждёт 40-градусная жара, ливни и грозы

Однако настоящие климатические сюрпризы начнутся с наступлением июля 2020. Специалисты самых различных метеослужб буквально огорошили россиян своими долгосрочными прогнозами на второй календарный месяц лета. По их данным, почти на всей территории страны в период с 1 по 31 июля будет очень жарко. А как известно, неизменный спутник летнего зноя – сильные грозы и тропические ливни. Поэтому в предстоящем июле не обойдётся и без них.

Кроме того, возможно усиление ветра до ураганных значений, природные пожары в Центральных регионах страны, а также в Сибири, в частности, в некоторых районах Новосибирской области, которые находятся на границе с Казахстаном.

Прогноз погоды на июль 2020 в Москве

При этом метеорологи пока расходятся в своих прогнозах относительно того, какая погода ожидается в июле 2020 в Москве. Согласно одним данным, в российскую столицу уже в самом начале месяца вторгнется жаркий циклонический фронт, под влиянием которого в регионе установится сильная духота.

Поэтому, даже вполне скромные для июля плюс 25-27, которые прогнозируются в первой декаде, будут ощущаться минимум как 35 и даже выше.

Примерно с 15-16 июля климатическая обстановка начнёт стабилизироваться – воздушные массы, пришедшие с Западной Европы охладят воздух до плюс 20-25, а также принесут с собой дожди, грозы, а местами град и сильный ветер.

Ближе к концу июля вновь станет аномально жарко и уже до начала последнего месяца календарного лета 2020 в Москве и области температурный фон будет держаться на уровне в пределах 30-35 градусов выше нуля, а в некоторые сутки на солнце столбики термометров могут подниматься до плюс 40.

Другого мнения придерживаются специалисты Центра погоды «Фобос». Согласно их долгосрочному прогнозу, в июле 2020 в Москве не ожидается резких всплесков жаркой погоды. Однако возможны, так называемые «температурные ямы», а в конце июля - начале августа – существенное похолодание.

Погода в июле 2020 на российских курортах

С 1 июля в нашей стране официально открывается туристический сезон, что очень порадовало россиян, уставших за время карантинных мер от постоянного нахождения дома. Поэтому многие уже сейчас планируют провести свои отпуска на отечественных курортах, тем более, что отдых за рубежом пока для нас остаётся недоступным.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, второй календарный месяц лета 2020 в Крыму, Кубани, а также на Ставрополье с одной стороны порадует всех жаркой погодой, с другой – огорошит периодами штормовых атак, которые будут сопровождаться ливнями, грозами и молнией.

Погода в июле 2020 на курортах Краснодарского края

По прогнозу метеорологов, на черноморских курортах Кубани уже в самом начале июля ожидается повышенный температурный фон. С 1 по 7 июля яркое солнце и почти полное безветрие разогреют воздух до фантастических даже для этих мест 40-42 градусов. В частности, такая погода будет в Новороссийске, где даже в тени столбики термометров ниже плюс 38-39 не опустятся.

Погода в Сочи в начале второго месяца лета 2020 также удивит зноем, невыносимой духотой и палящем солнцем. Здесь в некоторые дни градусники также покажут выше плюс 40.

Очень тепло, сухо, но не всегда комфортно почти всю первую половину июля будет в Анапе. Метеорологи обещают местным жителям и туристам 40-градусную жару и полное отсутствие даже каких-то намёков на осадки.

Однако в 20-х числах почти весь Краснодарский край накроет обширный циклон. Под влиянием атмосферного вихря, на несколько дней на курортах Кубани может начаться жуткая погодная свистопляска с проливными дождями, грозами и сильными порывами ветра. Заметно понизится и температура воздуха – столбики термометров упадут сразу на 10-15 градусов. Но такие аномалии будут недолгими. Ближе к августу в регион вновь вернется жара, которая вероятнее всего продержится до начала сентября.

Погода в июле 2020 в Крыму

Огорошили синоптики своим прогнозом погоды на июль и тех, кто собирается на отдых в Крым. В первой половине месяца климатическая обстановка на всём полуострое будет уютной. Несмотря на частые осадки, столбики термометров в Крыму до 7-8 июля воздух прогреется до плюс 25-27.

Со второй декады на самых популярных курортах полуострова установится по-настоящему летняя погода. Так, в Севастополе температура составит плюс 28-30, дождей и сильного ветра не ожидается.

Жарко в июле будет в Ялте и Евпатории, Джанкое и Форосе, Алуште и Алупке, Саках и Керчи. Здесь местами погодные градусники покажут плюс 37-38. Такая погода будет держаться в Крыму минимум до 25-26-июля. После чего на Чёрном море в районе Ялты может образоваться шторм –ветер усилится до 25 метров в секунду, пройдут сильные ливни.

Но как отмечают синоптики, сейчас всё-таки пока рано полностью полагаться на долгосрочный прогноз, который до начла июля почти ежедневно будет корректироваться. Поэтому, какая погода будет в июле 2020 более точно можно будет сказать не раньше, чем через две недели.