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Прокуратура Москвы: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Москва, 10.06.2020

В момент аварии, в результате которой погиб водитель фуры Сергей Захаров, актер Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уточнили в прокуратуре Москвы детали обвинения.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», - говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее артисту вменялось в вину управление транспортным средством в пьяном виде, позже в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов. Однако в правоохранительных органах заявили, что следы наркотиков находятся в организме Ефремова, как остаточные, то есть ранее актер употреблял запрещенные препараты.

Помимо этого, стало известно, что главный прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело Ефремова из окружного главка в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы, взяв дело под свой личный контроль.

«Попов поручил обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Его машина пересекла двойную сплошную и выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. Из-за полученных травм мужчина скончался рано утром 9 июня, сам Ефремов не пострадал. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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