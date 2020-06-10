Заседание Банка России может поставить точку в укреплении рубля

Совсем скоро, уже на следующей неделе, состоится заседание Банка России, от которого ждут многого, однако именно оно может поставить точку в стремительном укреплении рубля, которое наблюдается с 18 марта.

И хотя реальным поводом для такого сценария может стать не только и не столько решение регулятора о резком снижении ставки, тем не менее, заседание ЦБ станет своего рода катализатором.

Еще в первой половине мая Банк России фактически анонсировал резкое смягчение монетарной политики: снижение ставки на 1% и запуск годовых аукционов репо.

"На последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будем рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив”, - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на одной из пресс-конференций.

Фактически рынку был дан четкий сигнал, который спровоцировал ускорение ралли на рынке ОФЗ, а спрос на российские облигации привел к дальнейшему укреплению российской валюты.

Стоит, правда, отметить, что рубль укреплялся еще и на фоне бурного восстановления цен на нефть, для которых май стал едва ли не лучшим месяцем за всю историю наблюдений.

Если 19 июня Банк России снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, то реальная процентная ставка (за вычетом инфляции) станет близка к нулевой, и привлекательность российских долговых бумаг резко снизится. Иными словами, высока вероятность реализации традиционного для финансовых рынков сценария “покупай на слухах, продавай на фактах”.

Добавим, что на последней пресс-конференции Банка России новых сигналов дано не было. Отвечая на вопрос о снижении ставки на 1%, Эльвира Набиуллина заявила, что такая возможность имеется, однако соответствующее решение будет приниматься на заседании.

А теперь стоит сказать о дополнительных факторах, которые могут стать поводом для ослабления рубля.

Что любопытно, и Эксперт Online ранее уже писал об этом, заседание ЦБ фактически совпадает по датам с истечением квартальных фьючерсов и опционов на Московской бирже. Экспирация состоится 18 числа, и до этого момента крупные игроки при любых раскладах будут стараться удерживать рубль на достигнутых уровнях или даже продолжать игру на укрепление.

При этом можно заметить, что динамика мировых рынков в этом году также тесно связана с квартальной экспирацией. Обвальное падение котировок завершилось в марте как раз после истечения срока этих финансовых инструментов, и с тех пор идет большая игра на повышение. Июньские контракты в США истекают 19 июня, то как раз в день заседания российского ЦБ, и уже после этого события настроения на рынках могут резко измениться. Поводов для этого накопилось предостаточно.

Впрочем, это вовсе не означает, что котировки мировых индексов упадут в пропасть, а уход от рисков станет причиной обвального падения курса рубля. Тем не менее, коррекция уже назрела – слишком большой аванс трейдеры выдали экономике - ее восстановление пока идет очень медленно.

“Думаю, что рынок вошёл в жесткий коридор 67-72 рубля за доллар. В ближайшие месяцы никаких серьёзных угроз для рубля не просматривается. Поэтому нельзя исключать тестирования нижней границы 67. Однако, есть вероятность коррекции на западных рынках, что может вызывать рост рисков и американского доллара, но ничего критического не ожидаю”, - такое мнение высказал ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

Кроме того, уже в ближайшие недели один из главных драйверов укрепления рубля - цены на нефть - может существенно скорректироваться – такой прогноз опубликовал инвестиционный банк Goldman Sachs. По мнению его экспертов, неопределенность в отношении будущего спроса и все еще высокая загрузка нефтехранилищ не дает поводов для дальнейшего роста. Кроме того, аналитики отмечают, что различные косвенные данные указывают на крайне медленное восстановление спроса.

Нельзя не отметить еще один немаловажный момент. На данном этапе операции Минфина по продаже валюты оказывают дополнительную поддержку рублю. После обвала цен на нефть, ведомство согласно бюджетному правилу, не покупает валюту в ФНБ, а продает ее, компенсируя выпадающие доходы от продажи нефти.

Однако, постепенно этот объем снижается, и по мнению аналитиков, опрошенных агентством Reuters, продажи валюты будут сокращаться и далее.

Впрочем, эти операции не являются ключевым фактором движения котировок – в июне ежедневно ЦБ РФ от имени Минфина продает порядка 10,2 миллиардов рублей, да и задачи укрепить рубль сейчас не стоит. В прогнозе Минэкономразвития на этот год заложен средний курс, который значительно выше текущего – 76 рублей за доллар.