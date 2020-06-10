Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с коронавирусом

Столичный градоначальник Сергей Собянин обратился с просьбой к москвичам беречь себя и не подвергать неоправданному риску в связи с коронавирусом COVID-19. Как пояснил мэр, это важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути раскрытия тех или иных ограничений и возвращения к нормальной жизни в городе, передаёт РИА Новости.

«Если нам позволит ситуация, то город в течение двух месяцев практически полностью перейдёт к нормальному режиму жизни», – пообещал Собянин.

При этом он напомнил, что в городе по-прежнему действуют жесткие требования ко всем работающим предприятиям и организациям вне зависимости от отрасли.

«Их работа должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора и санитарных врачей. Кроме того, сохраняются жесткие санитарные требования к работе общественного транспорта», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что с 9 июня в Москве были отменены ряд ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Начиная с этого дня для москвичей отменили пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня открылись кладбища для посещения, салоны красоты и ветеринарные клиники, сняты ограничения на каршеринг.

16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 10 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 404 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 195 новых заболевших – это минимум по приросту больных COVID-19, начиная с 11 апреля. При этом доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая.

На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 735 новых случаев инфицирования. Далее следуют Санкт-Петербург (313), Нижегородская область (+304) и Свердловская область (+284).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 358 (+216 за сутки), выздоровело – 252 783 (+10 386).

Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом – США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн. и составляет сейчас 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированных стремительно растет (707,4 тыс.).

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