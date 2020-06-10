Сотни россиян выехали за рубеж при закрытых границах

Россияне не переставали выезжать за рубеж даже при закрытых границах в разгар пандемии в апреле, передает РБК, ссылаясь на зарубежную статистику. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один

Наибольшее число приездов граждан России в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее - 1223 россиянина. Годом ранее, в апреле 2019 года, 34,2 тыс. россиян посетили эту азиатскую страну, сообщает Национальная туристическая организация Кореи. Уточняется, что из посетивших Южную Корею в апреле текущего года более 1 тыс. человек были членами морских экипажей. 128 россиян при пересечении границы заявили, что прибыли с туристическими целями, четыре — с деловыми, один — с официальной, у оставшихся 1090 цель поездки классифицируется как иная.

В Турции в апреле побывали 922 россиянина, в апреле прошлого года турпоток оценивался в 391,6 тыс. человек, говорится в отчете данных турецкого министерства культуры и туризма. Цели поездок не уточняются. В Болгарию въехало в апреле 2020 года 635 граждан России против 6,4 тыс. годом ранее, передает Национальный статистический институт республики. У большинства россиян цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

Сербию в означенный период посетили 190 наших сограждан, годом ранее поток составлял 4,8 тыс., в США въехало 136 россиян против 24,9 тыс. в апреле 2019 года. Границу с Индонезией пересекли 129 граждан РФ, годом ранее - 13,9 тыс. В Финляндию въехало 122 россиянина против 22,4 тыс.

Напомним, 27 марта в России было полностью закрыты границы и остановлено авиасообщение из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. 30 марта РФ закрыла сухопутные и речные границы. Выехать за границу имели право только дипломаты, жители Калининградской области и на похороны близкого родственника. Начиная с июня за рубеж могут выехать россияне, имеющие родственников в той или иной стране, а также с медицинскими и образовательными целями.