Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Крыму. По данным РБК, которое ссылается на пресс-службу ведомства, пять боевиков планировали устроить взрыв на одном из рынков Симферополя.

Кроме того, они через социальные сети Интернета пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма. Также известно, что все задержанные являются гражданами России. При обыски у них изъяты самодельны взрывные устройства (СВУ), стрелковое и холодное оружие.

Согласно информации, которую сообщают в ФСБ, боевики тесно контактировали с представителями радикальных формирований Украины, которые ведут боевые действия в Донбассе.

По факту предотвращения террористических атак на территории Республики Крым решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другие подробности пока не называются.