Москва показали минимум по приросту больных COVID-19, начиная с 11 апреля

За минувшие сутки в Москве зафиксирован рекордно низкий прирост заболевших за последние 24 часа - 1 195 новых случаев, передает оперштаб. Общее число заболевших в столице за все время эпидемии вплотную приблизилось к 200 тыс. человек - 199 785.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда в Москве выявили 1306 новых случаев коронавируса. Максимум заболевших пришелся в столице на 7 мая - 6 703 человек.

По России в целом насчитывается 8 404 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Таким образов в стране общее число заболевших достигло 493 657 человек.

По данному показателю Россия продолжает оставаться на третьем месте в мире. Первое место антирейтинга прочно удерживают США, в которых число заболевших приближается к 2 млн. человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. На втором месте стремительно растущая Бразилия (739,5 тыс.). В пятерке продолжает оставаться Великобритания, где насчитывается 289 тыс. заболевших, однако, по данным проекта, в самое ближайшее время ее может опередить Индия (276 тыс., +10,2 тыс.).

Число безвозвратных потерь за день составило в России 216 человек в общей сложности за весь период эпидемии в стране умерло от коронавирусной инфекции 6358 человек. Полностью выздоровели за последние 24 часа и выписаны из больниц 10 386 человек. За весь период поправились 252 783 человека.