Учуять за версту: ГИБДД предложила новый способ тестирования водителей

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил, что арсенал сотрудников ГИБДД вскоре может пополниться новым методом тестирования водителей на трезвость. Следы этанола будут искать в выдыхаемом водителем воздухе. Это не алкотестер, как таковой, но новая система может ускорить проверки автомобилистов, рассказал полицейский начальник в интервью радио «Комсомольская правда».

Это будет, по сути, предварительная оценка. Как пояснил Быков, новое техническое средство позволит в течение нескольких секунд понять, есть ли алкоголь в выдыхаемом воздухе. В случае, если «выхлоп» обнаружат, водителя попросят пройти полную процедуру освидетельствования. Применять «ноу-хау» можно на целом потоке машин, двигающихся в одну полосу. За 20-30 минут можно будет охватить большое количество водителей, отмечает генерал-майор. «Таким образом, водители будут понимать, что в любом месте, в любое время они могут быть проверены на употребление <...> алкоголя, и это нам позволит, опять же, часть водителей удержать от выезда на дорогу в состоянии опьянения», – отметил представитель МВД.

Общественное одобрение

Правда, когда метод начнут применять на дорогах, еще не ясно. Сейчас, по словам Александра Быкова, проект изменения в постановление правительства находится на рассмотрении в Общественной палате РФ.

Как рассказал журналу «Эксперт-онлайн» первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий, проект поступил в Общественную палату в апреле, его уже обсудили. Причем к процессу привлекались и региональные общественные палаты, и объединения, защищающие интересы автомобилистов. По словам Винницкого, предложенная инициатива значительно упрощает процедуру.

Наряду с алкотестерами на вооружении ГИБДД могут появиться средства дистанционного тестирования Владимир Смирнов/ТАСС

«Нынешний порядок освидетельствования установлен постановлением 2008 года. В числе оснований указываются пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, неадекватное поведение. При этом освидетельствование должно проводиться в присутствии двух понятых, с оформлением большого количества документов. Новое технологическое средство индикации позволяет значительно упросить эту процедуру», - поясняет Винницкий.

Новые технологии позволят также выявлять наркотическое опьянение. Прежние средства из арсенала сотрудников ГИБДД на такое способны не были, отмечает член Общественной палаты.

По его словам, в целом новая методика получила одобрение Общественной палаты, хотя и с некоторыми замечаниями. В первую очередь они касаются доказательной базы в спорных ситуациях: так как при проверках на относительно безлюдных участках, могут возникнуть вопросы по поводу действий сотрудников ГИБДД, крайне желательно проверку сопровождать видеофиксацией процесса.

Сейчас проект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение будет длиться до 25 июня. После завершения разработки проекта, с учетом всех замечаний, документ будет направлен на рассмотрение в правительство.

Медицинский факт

Александр Быков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» напомнил о том, что ГИБДД ожидает также разрешения Минздрава на использование базы граждан, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью. Представитель МВД пояснил, что после окончания срока лишения прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, водитель предоставляет в ГИБДД медицинскую справку. При этом выборочная проверка показала, что большая часть этих людей к наркологам не обращалась, а некоторые и вовсе состояли на учете, как больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.

«Если у нас будет доступ к медпоказаниям, то эти справки, которые выдаются на сегодняшний день, они будут иметь совершенно другой вес. Наверное, надо ставить эту работу на систему и перепроверять уже системно все 100% водителей, которые попадают в поле нашего зрения», - пояснил Быков.

О том, что разработаны поправки в законодательство, исключающие возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями, МВД сообщило еще в ноябре 2019 года. Однако к ожидаемому финалу процесс до сих пор не приблизился.

Противники этой инициативы оперируют такими понятиями, как «врачебная тайна» и «права граждан». Но сторонников открытия медицинских баз для ГИБДД все же хватает. Уж слишком наглядны примеры соблюдения таких тайн: по словам Александра Быкова почти каждое десятое ДТП на российских дорогах происходит с участием пьяных водителей. С начала 2020 года в стране произошло уже 4,5 тысячи аварий, в результате которых погибли почти тысяча человек. Причем нередко жертвами автокатастроф становятся дети. Здесь срабатывают сразу два драматичных фактора: к нетрезвому вождению добавляется халатность – нарушение правил перевозки детей.

«Это очень болезненный вопрос, которому мы уделяем пристальное внимание. В текущем году мы выявили около 200 тысяч нарушений перевозки детей, и необходимо сказать, что каждый десятый ребенок гибнет после попадания в ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии», - акцентировал внимание на проблеме замначальника ГУОБДД МВД России.

Возможно, трагедия, произошедшая 8 июня на Садовом кольце, изменит и мнение тех, кто раньше громко ругал слишком жесткие правила. Катастрофа, которая не сходит с экранов телевизоров и первых полос газет, наглядно продемонстрировала, что некоторые граждане все еще видят пространство для маневра. Пусть даже этот маневр совершается на встречной полосе и кому-то стоит жизни.