В Кремле рассказали о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне. По словам представителя Кремля, это концептуальная линия, которая последовательно проводится против Москвы, передаёт РИА Новости.

Комментируя интервью секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев газете «Аргументы и факты» о том, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри нашей страны перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, Песков отметил, что это в том числе и мнение Кремля.

«Мы об этом ранее неоднократно говорили. Много есть примеров, и я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идёт в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении России. Это же видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.