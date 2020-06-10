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В ВОЗ рассказали, насколько опасны бессимптомные носители COVID-19

Москва, 10.06.2020
  • В ВОЗ рассказали, насколько опасны бессимптомные носители COVID-19

ТАСС

Вероятность заразиться от бессимптомного носителя коронавируса ничтожно мала, заявил в ходе   пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) врач-эпидемиолог из США Мария ван Керкхов. Она уточнила, что в плане контагиозности следует различать бессимптомных носителей и людей, у которых симптомы болезни еще не успели проявиться или они мягко выражены. Медик уточнила, что «бессимптомники» представляют меньшую угрозу для окружающих, чем те, у кого болезнь дает о себе знать.

В плане борьбы с распространением коронавирусной инфекцией важнее всего выявлять пациентов с симптомами болезни и изолировать их на время лечения. Врач призывает страны продолжать вести подобную статистику, а также усилить наблюдение за вариантами передачи вируса.

Ранее в ВОЗ рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Например, необходимо находиться в масках в магазине, общественном транспорте и других общественных местах.

Ранее академик директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин рассказал «Интерфаксу», что для переболевших COVID-19 болезнь не проходит бесследно, подрывая их иммунитет и повышая восприимчивость к другим заболеваниям. Ученый пояснил, что из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая из-за иммунодефицита.

По словам академика, данный факт ставит перед медициной вопрос о том, как Россия переживет осенне-зимний период инфекций. Чучалин также рассказал, что коронавирус вызывает повреждение внутренних стенок сосудов, что может привести к образованию тромбов, которые несут угрозу нормальному функционированию сердца и головного мозга.

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