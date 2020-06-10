Виктор Орловский, Владимир Коровкин «От носорога к единорогу. Как управлять корпорациями в эпоху цифровой трансформации»

Эпоха крупных традиционных корпораций — «носорогов» — стремительно уходит. На смену идут «единороги» — новое поколение компаний, которые сумели быстро адаптироваться к реалиям цифровой экономики. AirBnB, Apple, Alibaba сотрясают весь корпоративный мир, переписывают правила под себя и опережают «носорогов» практически по всем направлениям. Но и для традиционных компаний еще не все потеряно. Нужно только научиться жить по новым правилам, пройти через период трансформации, попасть в ряды «единорогов» и стать одним из них.

Виктор Орловский — основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures, ранее возглавлял технологические блоки крупнейших российских банков. Владимир Коровкин — руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» МШУ «Сколково», давно и успешно занимающийся исследованиями повестки глобальной цифровой трансформации. Объединив усилия, авторы исследуют новые тренды мирового бизнес-рынка и выводят законы, которые позволяют превратить даже самого консервативного «носорога» в инновационного «единорога» и победить завтрашних конкурентов.

Авторы объединили личный бизнес-опыт с сорока успешными и провальными кейсами — от Amazon.com и Whole Foods Market до Сбербанка и Lamoda. И дополнили полученные данные академическим изучением научных текстов. В результате получилась книга, в которой четко показывается, какие приемы и техники работают, а какие нет, и почему. Читатели узнают:

Какие области обеспечивают «единорогам» превосходство над «носорогами»?

Как традиционной компании повысить конкурентоспособность и защитить свою рыночную позицию?

Как обеспечить клиенту ценность, которую он не получит в другом месте?

Как попасть в стройные ряды «единорогов» — или, возможно, даже стать одним из них?

Игорь Рызов «Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать»

Издательство БОМБОРА представляет: актуальное руководство для sales-менеджеров, которое научит продавать неприлично много с помощью техник переговоров.

Скрипты телемаркетинга уже давно не продают, а только раздражают. Продавцы, которые не оставляют в покое ни на секунду, заставляют бежать из магазина и отказаться от покупки даже понравившихся продуктов. Нервируют и службы поддержки, которые задают десятки вопросов из замыленных шаблонов, прежде чем выяснить, в чем проблема.

Автор бестселлеров «Переговоры с монстрами» и «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов уверен: проблема в том, что компании до сих пор опираются на устаревшие ступени продаж, описанные в 80–90-х годах в Америке. Но времена изменились. Информацию можно получать мгновенно, концентрация внимания сократилась в разы, а время ценится дороже денег. Поэтому заученные скрипты, волшебные фразы и шаблоны преодоления возражений больше не работают. Грамотный продавец сегодня обязан уметь вести переговоры и понимать основы маркетинга.

В новой книге международный бизнес-тренер рассказывает, как с помощью техник переговоров сделать так, чтобы покупатели возвращались, а прибыль постоянно росла. Рызов предлагает практические инструменты, которые помогут развить четыре топ-компетенции современного продажника:

умение понимать собеседника,

гибкость, навыки работы с сопротивлением без возражений,

экспертиза и умение правильно рассказать о продукте,

проактивность.

Автор делится опытом и дополняет техники продаж и переговоров кейсами из личной бизнес-практики. Благодаря «Монстрам продаж» вы:

узнаете, как развить навыки активного слушания, опираясь на три главных правила: быть чистым листом, задавать открытые вопросы и не спорить,

познакомитесь с секретной формулой ценности и научитесь ее использовать,

получите алгоритм определения людей, участвующих в формировании решений, и научитесь обходить блокаторы,

освоите четыре способа получения доверия и прокачаете пять навыков, которые помогут обходить возражения.

Эта книга для тех, кто хочет работать над собой и развиваться профессионально. Для тех, кто хочет понимать, а не догадываться. Для тех, кто хочет узнать, как работают законы влияния и стать монстром продаж.

Дэвид Бах, Джон Дэвид Манн

«Фактор латте. Три секрета финансовой свободы»

Увлекательная история — бестселлер американского финансиста раскрывает три секрета финансов, которые обеспечат состоятельное будущее и помогут жить на полную уже сейчас.

Когда автору книги Дэвиду Баху исполнилось семь лет, бабушка подарила мальчику его первую ценную бумагу — одну акцию любимого Макдоналдса. Сама бабушка начала копить в тридцать лет и стала первым наставником Дэвида Баха, чьими финансовым и инвестиционным советами сегодня советам внемлет полмира. Его приглашают на самые популярные телешоу Америки — к Опре, на CNN и Fox, чтобы познакомиться с его секретами финансовой независимости.

«Фактор латте» — это небольшая книга, в которой простыми словами объясняется основополагающие принципы создания финансовой подушки. Благодаря художественному сюжету книга увлечет даже тех, кто никогда не читает о финансах и зевает при виде цифр.

«Фактор латте — не про кофе и даже не про деньги. Это метафора для мотивации и вдохновения жить так, как мечтаешь. Никаких сожалений. Разрешите мальчику или девочке внутри вас выйти играть. Начинать можно с сегодняшнего дня».

Автор приглашает читателей провести пару недель между Манхэттеном и Бруклином с главной героиней книги — девушкой по имени Зои. Она только и делает, что работает. Но зарплаты едва хватает, чтобы снимать квартиру и выплачивать проценты по кредитам. Узнав три секрета финансовой свободы, Зои разбирается с долгами и начинает жить обеспеченной жизнью. Ей потребовалось всего лишь немного пересмотреть свои привычки.

Легкая и вдохновляющая история настолько увлекает, что почти незаметно, как мы усваиваем судьбоносные уроки настоящего мастера своего дела. Книга поможет:

узнать три простых шага, которые приведут к масштабным преобразованиям финансового будущего и вдохновят начать жить так, как вы всегда мечтали,

определить личный «фактор латте» и заложить его в основу финансовой подушки,

разобраться в механизме сложных процентов и с его помощью увеличить накопления,

пересмотреть привычки, ценности и цели и взять под контроль свои деньги,

обрести уверенность в завтрашнем дне и перестать волноваться за будущее.

Эта книга для тех, кто хочет научиться контролировать финансы, раздумывает об инвестициях, мечтает разбогатеть и следовать за мечтой. «Фактор латте» поможет добиться финансового благополучия, свободы и уверенности в будущем.

Даррен Харди, «Накопительный эффект. От поступка — к привычке, от привычки — к выдающимся результатам»

Новинка от издательства БОМБОРА: книга американского миллионера о том, как маленькие действия помогают достичь больших высот.

В момент, когда курс евро и доллара скачет с небывалой скоростью и заначка на отпуск вдруг начинает тратиться на бытовые нужды, как никогда прежде хочется стать самым богатым и успешным человеком на планете. Не думать о счетах за квартиру и не переживать из-за мировой пандемии, а просто выйти на карантин в свою роскошную многокомнатную квартиру. Хочется, чтобы прилетела фея-крестная или мифический золотой ключ открыл секрет, как стать успешным без регистрации и смс.

Вот только феи-крестные — это сказка, а успех — не очередной миф. Даррен Харди — миллионер, писатель, бывший издатель журнала Success — уверен: спешка в этом деле может привести к катастрофическим последствиям. Другое дело, когда человек трудится со знанием дела, не берет на себя лишнего, но стабильно, маленькими шагами продвигается к своим целям. Со временем эти шаги становятся уверенной поступью, ведь главное — это упорство и постоянство. В своей книге под названием «Накопительный эффект» Харди детально разъясняет: через тернии и впрямь можно добраться до звезд — и даже выше.

«Накопительный эффект» — легендарная книга, которую на Западе давно окрестили «библией по саморазвитию» и «лабораторией по изучению успеха». Она признана бестселлером таких престижных книжных рейтингов, как The New York Times и Wall Street Journal. Важно помнить, что от жизни вы получаете то, что вложили в нее, и действовать понемногу, но постоянно. Этот простой принцип помог Харди многократно приумножить свой капитал и улучшить общее благосостояние.

Предисловие к книге написал знаменитый американский писатель, предприниматель и бизнес-тренер Тони Роббинс, и вот как он рассуждает о «накопительном эффекте»: «Вы пожинаете плоды посеянного, нельзя от жизни получить то, что вы в нее не вложили. Если вы хотите больше любви, отдавайте ее в больших количествах. Если вам нужно больше удачи, помогайте другим добиваться большего. А когда вы освоите науку достижения, то к вам придет и успех, которого вы так ждали».

Харди честно предупреждает: достичь успеха и впрямь непросто — это утомительный, трудоемкий и порой откровенно скучный процесс. Кажется, что все вокруг становятся богачами по мановению волшебной палочки, но ведь мы редко знаем всю историю целиком. А правда в том, что «если вы не любите труд, дисциплину и упорство, то можете сразу похоронить свои надежды и вернуться к телевизору, где очередная реклама пообещает молниеносную победу — при условии, что у вас есть кредитная карта».

В книге Харди делится шестью инструментами достижения успеха — каждому посвящена отдельная теоретическая глава, в которой тезисы автора ярко иллюстрируются жизненными историями. «Магия» сложных процентов будет не такой уж и сложной, если рассмотреть ее на близких каждому примерах. Почему нельзя похудеть к выходным? Как поддержка друзей помогает нам выполнять обещания? И сколько мы сэкономим, отказавшись от ежедневного кофе? Хотелось бы, конечно, получить эту сумму уже сейчас — но лучше сфокусироваться на реальном развитии событий и позаботиться о себе-будущем. Кто знает, к чему «накопительный эффект» приведет через десяток лет, если начать действовать прямо сейчас?

Глеб Архангельский, Ольга Стрелкова «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома»

События этой весны резко изменили нашу жизнь. Удаленка из приятной дополнительной опции вдруг превратилась в обязательное условие работы. И не важно, хотите вы этого или нет, рады или в ужасе – будьте добры, отправляйтесь на «хоум офис». При этом требования к дистанционным специалистам заметно повысились. Теперь как никогда требуется скорость, точность и результативность.

Возможность вести переговоры прямо из кровати, гладить котика каждые 10 минут и круглые сутки быть рядом с детьми лишь на первый взгляд казалась мечтой. Очень скоро мы поняли, в какую ловушку угодили. Стирается грань между офисом и домом, рабочий день растягивается чуть ли не на полные сутки, все сложнее оправдывать перед работодателями и клиентами свою полезность.

Но не смотря на все сложности, период самоизоляции – это невероятный шанс.

Шанс научится работать и зарабатывать из любой точки земного шара.

Шанс привести в порядок все рабочие процессы.

Шанс заняться самообразованием: прокачать профессиональные навыки, выучить иностранный язык, прочитать десятки книг, которые ждали своего часа.

Шанс рискнуть в конце концов. Сделать то, что раньше было страшно, а сегодня – просто необходимо.

Каждая из 7 глав этой книги посвящена важнейшему аспекту удаленной работы. Как оставаться собранным и эффективным вне офиса? Как превратить мессенджеры в надежных помощников? Как управлять командой онлайн, не давая сотрудникам расслабиться? Как получать от аутсорсеров максимум результата за минимальные деньги в сжатые сроки? Что делать, когда члены семьи мешают друг другу? Что такое эффективное онлайн-обучение и успешное онлайн-мероприятие?

Книга рассчитана на людей, которым нужно быстро в разы повысить продуктивность своей работы на удаленке. Авторы делают акцент на «большой триаде» самых популярных онлайн-инструментов: мессенджеры, Zoom/ Skype, Webinar, которыми пользуются сейчас практически все. К самым большим результатам ведут самые простые правила и приемы. При этом все важные нюансы – современный деловой онлайн-этикет, служебная иерархия в онлайн-коммуникации, «фишки», облегчающие получение денег от клиентов и работодателей – подробно освещаются. Каждая глава завершается коротким проверочным тестом по прочитанному материалу.

5 причин прочитать эту книгу:

Вам пришлось резко перейти самому на удаленку, и вы не уверены, что работаете так же эффективно, как специалисты с большим опытом дистанционной работы; Вам пришлось перевести на удаленку большую часть или всех своих сотрудников и вы не знаете, как обеспечить их прежнюю продуктивность; Вам нужно сэкономить бюджет проекта / бизнеса, и вы теперь работаете не со штатными сотрудниками, а с аутсорсерами; Ваше предприятие или целая индустрия потерпели крах, вам нужно найти работу любой ценой, лучше удаленную и из нескольких источников; Вы хотите больше зарабатывать и меньше уставать, чувствовать удовлетворение и спокойствие от своей работы онлайн.

Иными словами, книга подойдет для штатных сотрудников, фрилансеров, менеджеров новых распределенных команд, предпринимателей, творческих и технических специалистов, которые хотят соответствовать требованиям современного рынка.

Авторы книги — признанные эксперты по тайм-менеджменту. Глеб Архангельский — автор бестселлеров «Тайм-драйв», «Время», «Госслужба на 100%», основатель общественного движения Лига «Время». Ольга Стрелкова – его соавтор и бизнес-партнер, исполнительный директор Лиги. У Архангельского огромный опыт внедрения проектов бизнес-эффективности в крупнейших российских корпорациях. У Стрелковой масштабный опыт работы с распределенными творческими командами.