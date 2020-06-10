ВОЗ смущает низкая смертность в России от коронавируса

Трудно понять причину столь низкого уровня смертности среди людей, заболевших коронавирусом, в России, исходя из количества населения страны, сообщила глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан

«Необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», - заявила она на брифинге ВОЗ. При этом Райан не отрицает, что уровень тестирования россиян на COVID-19 высокий, однако, власти России должны объяснить, какой именно метод они используют, объявляя причину смерти COVID-19. ВОЗ просит, чтобы «власти РФ предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей». Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их, добавила эксперт.

Райан отметила, что ВОЗ разработала специальные стандарты официального подтверждения смерти, который предоставляется каждому государству-члену организации для должного подтверждения летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Ранее врач-эпидемиолог из США Мария ван Керкхов заявила в ходе пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что вероятность заразиться от бессимптомного носителя коронавируса ничтожно мала. Она уточнила, что в плане контагиозности следует различать бессимптомных носителей и людей, у которых симптомы болезни еще не успели проявиться или они мягко выражены. Медик уточнила, что «бессимптомники» представляют меньшую угрозу для окружающих, чем те, у кого болезнь дает о себе знать.