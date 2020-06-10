Врач рассказала, какую клубнику лучше не покупать

Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог, член российского союза диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян этим летом к выбору клубники нужно подходить особенно тщательно. Из-за дождливой погоды и непривычно холодного мая настоящий урожай клубники можно ждать не раньше конца июня. При этом ягоды будет меньше, чем обычно и, возможно она будет хуже по качеству. Из-за эпидемии коронавируса у фермеров могут возникнуть сложности со сбором урожая и перевозкой ягоды, которая очень быстро портится.

«Прежде всего, надо обращать внимание на цвет клубники. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Именно он активно борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом», - рассказала врач. Она добавила, что в таких ягодах значительно больше витамина С, являющегося, как известно, мощным антиоксидантом, который позволяет лучше усваивать железо.

При покупке стоит обратить внимание на равномерный окрас клубники и запах, поскольку некоторые фермеры для придания ягоде товарного вида подкрашивают ее, сообщила Арзуманян. Но больше всего о качестве клубники расскажет ее плодоножка, которая обязательно должна быть, причем только зеленого цвета, если есть белая полоса, это означает, что ягода обрабатывалась химикатами, отметила врач. По ее словам, лучше покупать клубнику у местных производителей, поскольку происхождение завозной клубники сложно определить, всегда нужно требовать у продавца сертификат.

Из-за аллергенности продукта в день можно съесть один-два стакана ягоды - 250-300 грамм, предупреждает диетолог. Она предлагает начинать с небольших порций и проследить за реакцией организма.