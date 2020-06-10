Встретимся в суде

Инвестиционная компания А1 совместно с бизнес-школой «Сколково» выпустили Индекс А1 – аналитический показатель, выведенный на основе открытых данных о корпоративных конфликтах в стране в целом и в каждом регионе в отдельности.

О поддержке бизнеса в условиях восстановления экономики говорится сейчас немало. Но кроме внешних факторов, тормозящих развитие, есть и внутренние. Как отмечают создатели Индекса А1, отражающего уровень конфликтности российской деловой среды, многие бизнес-проекты в нашей стране создаются в партнерстве и при принятии решения об инвестировании оцениваются в том числе риски потенциальных юридических проблем в случае, если тандем окажется неудачным. «Общий фон бизнес-отношений и деловая среда в стране или в регионе неизбежно являются одним из факторов, влияющих на принятие решений. Ведь в бизнесе, как и в любой другой сфере общественной жизни, люди в основном ведут себя так, как принято», – отмечают эксперты.

Оказалось, что российская бизнес-среда – отнюдь не тихий омут, а бурное море, в котором бушуют многочисленные корпоративные конфликты. Причем их число на протяжении последних нескольких лет неуклонно росло. За три года (по сравнению с I кварталом 2017 г.) их количество увеличилось на 2/3. С середины 2018 года по IV квартал 2019-го рост числа конфликтов, вылившихся в судебные разбирательства, в целом по стране составил 47%, поднявшись до отметки в 1,93 пункта.

Жизнь в движении

С чем же связана такая динамика и хорошо это или плохо? «Мы постарались воздержаться от эмоциональной интерпретации значений индекса А1», – поясняет член правления А1 Кирилл Бабаев, – «С одной стороны, его повышение говорит о росте деловой активности: больше денег – больше конфликтов. С другой – о росте вовлеченности компаний в разбирательства в рамках правового поля». Он отметил, что во многих странах компании практически все спорные вопросы решают именно через суд, иногда даже минуя переговоры. И российский бизнес постепенно движется в этом направлении. При этом основными предметами разбирательств становятся имущество и доли в компаниях.

Как отмечают создатели Индекса А1, бизнесмены часто задаются такими вопросами, как надежность защиты инвестиций со стороны юридической системы, эффективность разрешения споров с партнерами. И рост числа разбирательств на поле Фемиды – хороший знак, считает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал: «Желание решать конфликты цивилизованным, юридическим, путем, безусловно, хороший показатель для России. Это говорит о готовности бизнеса отстаивать свои права в суде и доверии к судебной системе в целом».

«Уровень Индекса в стране или в регионе может отражать как повышенную конфликтность бизнес-среды – большое число локальных бизнес-групп, культурные факторы, наличие интересных активов, за которые стоит бороться и т.п. – так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров. А низкий показатель Индекса может говорить как о депрессивном состоянии экономики (не за что бороться), так и о неверии в закон на данной территории», – отмечается в соответствующем бюллетене по Индексу А1.

От Москвы до самых до окраин

Между тем, самым конфликтным регионом оказались не Москва и Санкт-Петербург (хотя они, безусловно, в начале списка), а Ярославская область. В I квартале 2020 года Индекс А1 там составил рекордные 4,23 пункта (при том, что федеральный показатель больше, чем вдвое ниже, а медиана и вовсе составляет 1,13). Это, кстати, стало сюрпризом для самих экспертов. По словам Кирилла Бабаева, в следующем выпуске разработчики обратят особое внимание на процессы в экономике конкретных регионов, на недавние политические события – например, смену губернаторской команды.

Что касается валового регионального продукта, то в Ярославской области в последние годы наблюдался стабильный рост показателя: по данным местной службы госстатистики, если в 2017 году он составлял 472,344 млрд рублей, то в 2018 – уже 560,577 млрд рублей. Что касается «смены власти», то новый губернатор в регионе появился в 2017 году, а мэр Ярославля был избран в декабре 2018-го года.

В числе «традиционно конфликтных» оказались также ряд республик Северного Кавказа, Крым, Приморье. По словам Кирилла Бабаева, в ситуации с Крымом свою роль, конечно же, играет то, что республика еще находится в процессе интеграции. На полуострове еще хватает «украинского наследства». Впрочем, за год уровень конфликтности в там резко снизился – на 68%. А что касается, например, Приморья, то там уровень конфликтности был достаточно высоким еще начиная с 90-х годов прошлого века.

Резкий годовой рост индекса А1 аналитики отметили в ЯНАО (+443,6%), Псковской (+236,2%), Мурманской (+223,6%), Новгородской (+199,8%) областях, а также на Сахалине (+193,1%). Зато в Республике Тыва показатель упал за год на 80 с небольшим процентов, в Чечне – на 79,8%, в Брянской области – на 70,2%, а в республике Алтай – на 58,7%.

Защитить репутацию

В числе ключевых трендов эксперты отмечают то, что все чаще конфликты выносятся «на всеобщее обозрение» с помощью СМИ. По оценке аналитиков, доля задействования прессы за последний год, как минимум удвоилась. «Ряд ретроспективных замеров показывает, что по этому показателю Россия хотя пока и не преодолела пиковых значений начала 2000-х гг., но быстро приближается к ним», – отмечают создатели Индекса А1.

Пресса в данной ситуации выступает в качестве дополнительной защиты для репутации, которая может серьезно пострадать в ходе разбирательств, полагают эксперты.

«Все большее число компаний начинают понимать, что репутация играет важную и растущую роль в оценке стоимости бизнеса», – поясняет Кирилл Бабаев, отмечая, что в этом плане отечественный бизнес тоже начал движение в сторону давно устоявшихся во многих странах норм.

«Обращение в СМИ продиктовано желанием привлечь внимание к процессу, чтобы дело не только не затянулось, но и читатели изданий, действующие и потенциальные акционеры и покупатели продукции получали актуальную информацию, а не слухи из соцсетей и мессенджеров. Они распространяются довольно быстро и наносят огромный репутационный вред компании. Даже, если конфликт будет довольно быстро исчерпан и стороны сумеют прийти ко взаимопониманию, шлейф скандала еще долго будет преследовать фирму – это может повлиять на желание зарубежных инвесторов вкладывать средства в новые совместные проекты», – считает Павел Сигал.

Вирусные корректировки

В начале 2020 года Индекс конфликтности в России резко снизился: в целом на федеральном уровне в I квартале он составил 1,68 против 1,93 в IV квартале прошлого года. Такую динамику аналитики связывают с влиянием на ситуацию пандемии коронавируса. Во-первых, «поле битвы», то есть, суды, оказались закрыты на период действия ограничительных мер. Во-вторых, многим компаниям стало не до разбирательств: на первое место вышел вопрос выживания.

По мнению аналитиков А1 и бизнес-школы «Сколково», во II квартале может наблюдаться еще более драматичное снижение Индекса. Однако затем ожидается не менее резкий рост, полагают эксперты. Они прогнозируют выход Индекса А1 на новые пиковые значения уже в конце 2020 года.

И дело будет не только в открывшихся судах и возобновлении деловой активности. «Мы уже наблюдаем серьезные проблемы в некоторых секторах», – поясняет Кирилл Бабаев, – «Некоторые компании перестанут существовать, начнется борьба за их активы». Ожидается, что наиболее активный передел собственности начнется в таких отраслях, как девелопмент и строительство, офисная недвижимость, транспорт, туристический и ресторанный бизнес.

Свою роль сыграют и кадровые перестановки, произошедшие на фоне пандемии. «В период пандемии в регионах сменилось несколько глав регионов. Не исключено, что именно эти регионы могут показать рост Индекса состояния деловой среды, связанный с конфликтом новой и старой элит. Зависеть это будет в первую очередь от умения новой команды налаживать бесконфликтные отношения в регионе», – отмечают эксперты.

Собственно, налаживанием бесконфликтных отношений надо заниматься и на федеральном уровне. Важно то, насколько цивилизованно удастся разрешить споры в условиях борьбы за выживание в постковидной реальности. При этом, по словам Павла Сигала, после пандемии государству нужно будет выйти на диалог с руководителями компаний, чтобы совершенствовать российское законодательство. Ведь даже вполне работающие условия игры рано или поздно приходится менять, а в России говорить об оптимальных условиях пока не приходится.