Brent ниже 40 долларов не дала индексам расти

Короткая неделя торгов закончилась на российском рынке акций падением. Рост индексов сдерживала дешевеющая Brent и падающие на этом фоне котировки нефтяников.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на -1,49% до 2743,8 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,09% до 1238,11 пунктов. Нефть Brent впервые с 3 июня упала ниже 39 долларов за баррель. По состоянию на 18:53 мск она стоила – 38,81 долларов за баррель (-7%). Российская валюта слабела – 69,71 рублей за доллар.

Сильно просели акции «Роснефти» (-6,05%), «Татнефти» (обыкновенные 3,17%, «префы» -2,19%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -2,73%, «префы» -0,50%), «Газпром нефти» (-2,43%). В противоречие общей динамике росли котировки «Лукойла» (+0,15%) и «Русснефти» (+0,54%).Третью сессию подряд падали акции банков, в их числе снижались котировки «Сбербанка» (-1,97%) и «ВТБ» (-2,21%).

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, что оказало сильное давление на акции компании (-3,75%). Также хуже рынка торговались бумаги «Россетей» (-6,55%), «Газпрома» (-2,48%), «Аэрофлота» (-1,77%), «Русала» (-2,74%) и АФК «Системы» (-3,78%).

Дорожающее золото вновь вывело в лидеры роста акции «Полиметалла» (+3,78%) и «Полюса» (+2,78%). Котировки ритейлеров показывали противоречивую динамику: бумаги X5 Retail group (+7,15%) и «Магнита» (+0,23%) росли, а «Ленты» (-3,45%) падали.

В пятницу, 12 июня торги на Мосбирже проводиться не будут из-за празднования Дня России.