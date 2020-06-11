Число заболевших коронавирусом в РФ превысило полмиллиона человек

По сообщению оперштаба, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8 779 человек в 84 регионах. Таким образом, нарастающим итогом в России зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532. Поправились и выписаны из российских больниц за весь период 261 150 пациентов. В Москве за последние сутки зарегистрированы 1 436 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 201 221. В общей сложности число активных случаев в стране составляет 234 754.

Ранее сообщалось, что на первом месте в мире по количеству заболевших COVID-19 по-прежнему остаются США, где на утро 11 июня более 2 миллионов зараженных. На второй строчке находится Бразилия, в которой 772,4 тысячи человек заразились коронавирусом и ежедневный прирост составляет более 10 тыс. человек. Россия продолжает оставаться на третьей строчке антирейтинга (493,6 тысячи). В пятерке осталась Великобритания (291,5 тысячи), к которой вплотную приблизилась Индия (276,5 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке находятся Италия, Перу, Франция и Германия. Самые высокие безвозвратные потери зарегистрированы в США - 112 924 человека.