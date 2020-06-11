ЧВК «Вагнера» в Ливии работает на правительство Саррдажа – СМИ

По информации издания «Росбалт», бойцы российской ЧВК на протяжении долгого времени воюют в Ливии на стороне триполитанского правительства.

Издание утверждает, что ЧВК «Вагнера» выступает на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. Это заявление быстро стало сенсацией и спровоцировало ажиотаж в экспертном сообществе.

Россия в ливийском конфликте придерживается нейтралитета. Однако «Росбалт» уверяет, что в действительности она на стороне ПНС, поэтому и бойцы из ЧВК «Вагнера» воюют в Ливии за Сарраджа.

Журналисты утверждают, что российская военная компания на протяжении всего ливийского конфликта поддерживала сторону ПНС. Значит ли это, что произошла ошибка мирового масштаба? Что именно благодаря наёмникам удалось добиться успеха при защите Триполи? И если это так, то получается, что Анкара поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.

В материалах либеральных СМИ раньше эту ситуацию описывали абсолютно иначе. Однако в «Росбалте» это никого не смущает. Военный эксперт издания Павел Фельгенгауэр убежден, что выбор России уже давно очевиден.

«Кремль, как мне представляется, уже хотел бы избавиться лично от Хафтара. Прокремлевские СМИ уже обвиняют Хафтара во всем, пишут, что он всем надоел и так далее», - рассказал аналитик.