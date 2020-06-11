Диетолог рассказал, как правильно хранить чернику и голубику после покупки

Чернику и голубику при перевозке могут обрабатывать химическими веществами, поэтому после покупки ягоды лучше хранить в солевом или уксусном растворе, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

Благодаря большому содержанию биофлавоноидов и антиоксиданто черника и голубика очень полезна для человека, добавила медик в интервью радиостанции "Говорит Москва". Она уточнила, что антиоксиданты замедляют процессы окисления организма, как результат человек медленнее стареет, а биофлавоноиды также обладают эффектом омолаживания, что обеспечивают антиоскидантный эффект, продолжила Ионова. Не менее полезны для здоровья человека клюква и брусника.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику. Специалисты в частности советовали покупать только ягоды с блестящей поверхностью без видимых вмятин. У плодов должен быть зеленый корешок, который легко отрывается черешок. Такие ягоды будут спелыми и сладкими, уточнили специалисты.

Ранее врач-диетолог, член российского союза диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала радио Sputnik. что этим летом к выбору клубники нужно подходить особенно тщательно. Из-за дождливой погоды и непривычно холодного мая настоящий урожай клубники можно ждать не раньше конца июня. При этом ягоды будет меньше, чем обычно и, возможно она будет хуже по качеству. Из-за эпидемии коронавируса у фермеров могут возникнуть сложности со сбором урожая и перевозкой ягоды, которая очень быстро портится.