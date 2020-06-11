Европейцы не спешат тратить деньги, сдерживая восстановление экономики

Экономике Старого Света угрожает потеря очень существенной доли помощи – поддержки европейских потребителей. На банковских счетах домохозяйств Старого Света лежат собранные на черный день сотни миллиардов евро. Магазины уже возобновили работу практически во всей Европе, но опросы показывают, что потребители вовсе не горят желанием тратить деньги при сохранении угрозы второй волны пандемии и очень высокой безработице. Такая ситуация, считает Bloomberg, приведет к слабому восстановлению европейской экономики, потому что внутренний спрос из-за низких трат населения остается слабым.

В условиях пандемии европейцы активно откладывали деньги. Вклады домохозяйств четырех крупнейших стран континента в марте и апреле выросли более чем на 100 млрд евро, что втрое больше среднего уровня роста вкладов за последнее десятилетие.

Расходы потребителей составляют более половины европейской экономики и играют очень важную роль в ее восстановлении. Они были главной причиной почти двух третей спада первого квартала.

Во Франции, Италии и Испании, где коронавирус унес более 90 тысяч человеческих жизней, зафиксирован резкий рост вкладов населения. В Германии, в которой обошлось без эксцессов, не было и резкого роста вкладов.

Что касается британцев, то они по росту банковских вкладов в марте-апреле установили национальный рекорд. И так же, как повсеместно в Европе, они будут с явной неохотой тратить эти деньги сейчас, пока вирус еще окончательно не побежден.

Bloomberg Economics прогнозирует во втором квартале резкий рост накоплений домохозяйств. Однако для экономики и в данном случае ее восстановления темпы снижения объемов накоплений гораздо важнее темпов роста.

Естественно, в росте накоплений во времена кризисов ничего необычного нет. В той же самой Европе, к примеру, вклады резко выросли в 2009 году, во время предыдущего сильного кризиса. Но нынешняя ситуация кое в чем уникальна.

Еврокомиссия предупреждает, что потребители сейчас не будут торопиться расставаться со сбережениями и еще какое-то время продолжат наращивать накопления превышающими средние темпами. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн объясняет эту ситуацию повышенной осторожностью потребителей, спровоцированной коронавирусом.

В основу прогнозов ЕЦБ легли эта осторожность и то обстоятельство, что вакцина, главное свидетельство окончательной победы над COVID-19, появится скорее всего не раньше следующего лета. Согласно последним прогнозам частное потребление в еврозоне должно начать восстанавливаться во втором квартале по мере снятия ограничений, но превзойдет довирусное оно лишь в 2022 году.

В экономике в этом году прогнозируется спад на уровне 8,7%. В 2021 и 22-м годах она вырастет на 5,2 и 3,3% соответственно.

Большим фактором в определении размеров будущих трат населения является уровень безработицы. В ряде европейских стран зафиксированы рекордные увольнения, но в еврозоне в целом принятые меры стимулирования бизнеса помогли их избежать.

Однако уже в ближайшие месяцы эта в целом благоприятная ситуация может измениться. Ряд крупных компаний континента, включая Lufthansa и Renault, уже объявили о предстоящих в близком будущем крупных увольнениях работников в ответ на обвал спроса.

Конечно, правительства европейских стран предпринимают меры по стимулированию покупательной активности потребителей. Власти, к примеру, снижают налоги с продаж, выплачивают семьям с детьми пособия, платят субсидии на покупку «чистых» автомобилей и так далее. Однако пока эти действия на настроениях европейцев почти не отразились, и они продолжают крайне осторожно тратить деньги в магазинах.