ФРС берет продолжительный тайм-аут

Высокая безработица в Америке не позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) США повышать ключевую ставку. Таков основной итог вчерашнего заседания руководства главного американского банка, определяющего финансовую и монетарную политику первой экономики планеты. ФРС планирует сохранять ставку на нынешнем уровне 0-0,25% как минимум до конца 2022 года. Подобная сдержанность объясняется спровоцированным пандемией коронавируса кризисом и, в первую очередь, очень высокой безработицей.

«Мы не думаем об увеличении ставки,- заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.- Мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставки. Сейчас все наши мысли о том, чтобы помочь экономике. И мы считаем, что это (восстановление) займет некоторое время».

После встречи была подтверждена приверженность принятому в апреле решению о сохранении ставки приблизительно на нулевом уровне до тех пор, пока экономика не восстановится после «вирусного» кризиса, пока не будут достигнуты максимальная занятость и стабильность цен.

На встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было также решено продолжить программу количественного смягчения (QE) и покупать казначейских обязательств (гособлигаций) на 80 млрд долларов в месяц, а ипотечных ценных бумаг – на 40 млрд. Федрезерв уже резко снизил закупки ценных бумаг. В начале пандемии Центробанк покупал гособлигаций на 300 млрд долларов, сейчас же закупки снизились до 20 миллиардов. Но даже с учетом этого замедления баланс Федрезерва превысил 7,2 трлн долларов.

Что касается экономики, то ФРС прогнозирует падение ВВП США по итогам года на 6,5%. В 2021 году ожидается рост на 5%, а в 22-м – на 3,5%. Эти цифры превышают средние темпы роста экономики США за длительный промежуток времени.

Июньская встреча FOMC совпала с началом выхода большинства американских штатов из карантина. Кроме этого, несколько дней назад Национальное бюро экономических исследований (NBER) объявило о сползании американской экономики в феврале в первую за десятилетие рецессию.

По словам Пауэлла, прогнозы были сделаны на основе ожиданий начала восстановления экономики во второй половине года и того. Предполагается, что оно продлится пару лет. Ключевая ставка в диапазоне 0-0,25%, установленная в начале марта, служит критерием для краткосрочного кредитования банками и главным показателем уровня кредитования населения.

Глава ФРС также подчеркнул, что скорость восстановления американской экономики во многом будет зависеть от поведения коронавируса.

Рынки восприняли решение ФРС с оптимизмом. Акции пошли вверх с очень низких утренних значений и закончили день в плюсе.

Разногласий в руководстве ФРС решение по ключевой ставке не вызвало. Предложение не трогать ее в 2021 году было принято единогласно, а вот с решением не повышать ставку и в 22-м году двое из 17 членов FOMC не согласились. И никто не предлагал рассмотреть вопрос о введении отрицательных ставок, который журналисты регулярно задают главным американским банкирам.