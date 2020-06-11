Вход/Регистрация Подписка

ФРС берет продолжительный тайм-аут

Москва, 11.06.2020
#Финансы
#Экономика
  • ФРС берет продолжительный тайм-аут

imago images/Xinhua

Высокая безработица в Америке не позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) США повышать ключевую ставку. Таков основной итог вчерашнего заседания руководства главного американского банка, определяющего финансовую и монетарную политику первой экономики планеты. ФРС планирует сохранять ставку на нынешнем уровне 0-0,25% как минимум до конца 2022 года. Подобная сдержанность объясняется спровоцированным пандемией коронавируса кризисом и, в первую очередь, очень высокой безработицей.

«Мы не думаем об увеличении ставки,- заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.- Мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставки. Сейчас все наши мысли о том, чтобы помочь экономике. И мы считаем, что это (восстановление) займет некоторое время».

После встречи была подтверждена приверженность принятому в апреле решению о сохранении ставки приблизительно на нулевом уровне до тех пор, пока экономика не восстановится после «вирусного» кризиса, пока не будут достигнуты максимальная занятость и стабильность цен.

На встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было также решено продолжить программу количественного смягчения (QE) и покупать казначейских обязательств (гособлигаций) на 80 млрд долларов в месяц, а ипотечных ценных бумаг – на 40 млрд. Федрезерв уже резко снизил закупки ценных бумаг. В начале пандемии Центробанк покупал гособлигаций на 300 млрд долларов, сейчас же закупки снизились до 20 миллиардов. Но даже с учетом этого замедления баланс Федрезерва превысил 7,2 трлн долларов.

Что касается экономики, то ФРС прогнозирует падение ВВП США по итогам года на 6,5%. В 2021 году ожидается рост на 5%, а в 22-м – на 3,5%. Эти цифры превышают средние темпы роста экономики США за длительный промежуток времени.

Июньская встреча FOMC совпала с началом выхода большинства американских штатов из карантина. Кроме этого, несколько дней назад Национальное бюро экономических исследований (NBER) объявило о сползании американской экономики в феврале в первую за десятилетие рецессию.

По словам Пауэлла, прогнозы были сделаны на основе ожиданий начала восстановления экономики во второй половине года и того. Предполагается, что оно продлится пару лет. Ключевая ставка в диапазоне 0-0,25%, установленная в начале марта, служит критерием для краткосрочного кредитования банками и главным показателем уровня кредитования населения.

Глава ФРС также подчеркнул, что скорость восстановления американской экономики во многом будет зависеть от поведения коронавируса.

Рынки восприняли решение ФРС с оптимизмом. Акции пошли вверх с очень низких утренних значений и закончили день в плюсе. 

Разногласий в руководстве ФРС решение по ключевой ставке не вызвало. Предложение не трогать ее в 2021 году было принято единогласно, а вот с решением не повышать ставку и в 22-м году двое из 17 членов FOMC не согласились. И никто не предлагал рассмотреть вопрос о введении отрицательных ставок, который журналисты регулярно задают главным американским банкирам.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Зверь насилия и вседозволенности в США
    Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования
  2. МФО отворачиваются от заемщиков
    Доля отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составляет от 70 до 85% из-за ужесточения требований к клиентам
  3. Протокол выхода из кризиса
    Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама