Курс доллара: рубль нелогично отреагировал на новости из США

Накануне вечером курс рубля пусть не сильно, но продолжил сдавать свои позиции к основным резервным мировым валютам. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,65 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть сильнее подорожал евро, курс, которого составил 77,93 руб., что дороже на 24 коп. чем накануне.

Чуть позже рубль отыграл у доллара почти 40 коп. и в 20:30 мск торговался по 68,28 руб. Однако уже к 22:00 нацвалюта снова развернулась вниз – курс доллара к этому времени составлял 68,59. Ещё сильнее прибавила единая валюта ЕС, курс которой составил 78,07 руб.

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Таким образом, рубль нелогично отреагировал на итоги двухдневного заседания ФРС США и прогнозы для американского экономики, а также на комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла.

Напомним, вчера американский центробанк по итогам двухдневного заседания сохранил диапазон базовой процентной ставки на минимальном уровне 0-0,25%. В ФРС при этом пояснили, что регулятор будет использовать весь набор инструментов для поддержки экономики США, чтобы прийти к достижению максимальной занятости населения и стабильности цен.

В Федрезерве также отметили, что финансовые условия в США улучшились, отражая в том числе и политические меры, которые были приняты властями по поддержке экономики. При этом подчёркивается, что кризис общественного здравоохранения может уже в самой ближайшей перспективе негативно повлиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, что создаёт серьёзные риски для экономики и в среднесрочной перспективе.

Кроме того, американский регулятор пообещал для поддержания бесперебойного функционирования рынка увеличить в ближайшее время запасы казначейских ценных бумаг и агентских жилищных и коммерческих ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Таким образом, как и предполагало большинство аналитиков, ФРС вчера подтвердил «голубиный» настрой и свою приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики.

По мнению Андрея Кадулина из банка «Санкт-Петербург» при сохранении ФРС текущих условий должен был начаться рост в рисковых активах. В том числе и в рублевом сегменте.

«Но пока этого не произошло. Что, если честно, как-то нелогично. Вполне возможно, игроки временно взяли небольшую паузу, чтобы как-то переварить комментарии глава американского регулятора Джером Пауэлла, и уже сегодня аппетит к риску всё-таки проснётся, после чего рубль начнёт укрепляться. Но если, конечно, сильно не просядет нефть. А, как известно, рубль продолжает следовать за нефтью тенью. Но в любом случае, мы полагаем, что серьёзных поводов для какого-то мощного обвала рубля пока нет. А это значит, что до конца короткой рабочей недели российская валюта будет торговаться в коридоре 68,50-69,00 руб.», – считает эксперт.

Небольшое давление на курс рубля оказывали вчера и мировые цены на нефть, которые продолжили падать после публикации доклада Минэнерго США о запасах.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США за неделю увеличились сразу на 5,72 млн баррелей, что существенно выше того, что ранее прогнозировали эксперты. В частности, аналитики, которые были опрошены S&P Global Platts, предполагали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Естественно, нефтяные площадки отреагировали на такие новости падением цен на «чёрное золото». Так, стоимость августовских контрактов на нефть марки Brent на вечерних торгах Лондонской биржи упала на 0,58% – до 40,94 долл. за бочку. Июльские контракты на сорт WTI на торгах Нью-Йоркской биржи потеряли 0,69%, упав до 38,67 долл. за баррель.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка убеждён, что главным негативным фактором, который влияет сейчас на курс рубля, является как раз снижение на рынке энергоносителей.

«Несмотря на это, валюты развивающихся стран в рамках сессии среды умеренно укреплялись к доллару, однако это совсем не помогло нашему рублю. Пока пара доллар-рубль медленно продолжает движение в коридоре 67,50-70,00 руб. Однако при продолжении негативной динамики цен на «чёрное золото» и ухода сорта Brent ниже 40 долл. за бочку американская валюта предпримет попытку пробить верхнюю границу диапазона, и произойти это может уже очень скоро – в начале следующей рабочей недели», – резюмировал он.