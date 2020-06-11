Медик рассказал, как распознать коронавирус по внешним признакам

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией часто жалуются на появление «кожной маски», рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. Он назвал данное состояние одним из самых распространенных внешних признаков заражения COVID-19, при котором признаки внутренних процессов отражаются на лице и теле. Помимо этого, у таких больных наблюдаются точечные кровоизлияния, из-за которого кисти рук и ступни приобретают цвет от розового до бордового. Также может встречаться сыпь из пятен, добавил Эдигер.

При этом врач обращает внимание, что подобные симптомы характерны не только для коронавирусной инфекции. Подобные признаки имеет только часть пациентов с коронавирусом, всего 5–15 % заболевших. Обнаружены и другие проявления на коже или лице, но они минимальны, рассказал врач в интервью телеканалу «Звезда». Он уточнил, что происхождение тех или иных кожных проявлений может определить только специалист. При любом подозрении на заболевание необходимо обратиться в медицинское учреждение для прохождения исследования, в первую очередь, компьютерной томографии легких.