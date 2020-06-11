Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища

Ралли на рынке нефти на время заставило позабыть о совсем недавних реалиях: об избытке предложения и дефиците емкостей для хранения «черного золота» в начале и в середине весны. Сделка ОПЕК+ продлена, карантин уже почти везде отменен, экономика оживает, и складывается ощущение, что проблемы уходят в прошлое.

Однако свежие данные от Управления энергетической информации Минэнерго США показывают, что по крайней мере в Штатах об улучшении ситуации для нефтяников речи не идет, скорее наоборот.

Итак, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 5,7 миллионов баррелей. И если проследить динамику за последние четыре недели, то в целом наблюдается прирост.

Это подтверждает и самый главный показатель, который, кстати, редко упоминается в средствах массовой информации: общие запасы нефти в стране. По данным Минэнерго США, они выросли до рекордных значений в 538,1 миллиона баррелей. И это без учета роста запасов в стратегическом резерве (SPR).

Здесь стоит отметить важный момент. Как известно, и об этом публично заявлял президент США Дональд Трамп, на фоне переполнения других хранилищ, емкости стратегического начали сдаваться нефтяным компаниям в аренду. Поэтому сейчас необходимо отслеживать динамику изменения в более широком формате, чем было принято ранее.

Так вот, с учетом пополнения в SPR, за неделю нефтяные запасы в Штатах выросли на 8 миллионов баррелей.

Таким образом, мы видим, что на данный момент была решена лишь одна проблема — с переполнением нефтехранилища в Кушинге, куда осуществляется поставка по фьючерсным контрактам на WTI.

Это позволило избежать повторения таких катаклизмов, как в апреле, когда в день экспирации котировки рухнули ниже нулевой отметки.

Понятно, что в текущих условиях, когда спрос восстанавливается медленно, добывающие компании не спешат, или не могут наращивать добычу, даже с учетом выросших цен. Добыча в Америке за неделю снова снизилась – до 11,1 миллионов баррелей в сутки, то есть почти на 2 миллиона от максимумов начала года. Впрочем, стоит также отметить, что определенную роль сыграл шторм Кристобаль, который вынудил некоторых операторов временно прекратить производство.

Но так или иначе, все это вряд ли будет способствовать дальнейшему росту цен. Рынку необходима коррекция, причем значительная – хотя бы на 10-15%.

Своим мнением о текущей ситуации поделился экономический обозреватель Григорий Бегларян:

«Несмотря на оживление мировой экономики, спрос на сырую нефть остается все еще недостаточно активным, поскольку американские и китайские НПЗ скопили достаточный уровень запасов, при этом восстановление цен на топливо, например, бензин, идет гораздо медленнее, чем рост цен на сырую нефть. Соответственно, маржа переработчиков на данный момент находится на минимуме за 12 лет, и этот фактор становится естественным ограничителем для дальнейшего роста цен на сырую нефть. Если предположить, что по тем или иным причинам (к примеру геополитика) нефтяные котировки вырастут еще сильнее, а подъем цен на топливо продолжит заметно отставать, то в таком случае сформируется очередной дисбаланс и вместо ожидаемого сокращения избытка сырой нефти к концу года, мы получим очередной профицит предложения. Так что, ожидать устойчивого разворота в сторону дальнейшего роста цен на нефтяном рынке было бы логично лишь при условии, что сначала последует коррекция, или цены останутся на текущем уровне. а оживление спроса на топливо будет постепенно повышать стоимость бензина и иных продуктов нефтепереработки», — сказал Бегларян.

Уже сейчас на рынке наблюдается коррекция. Стоимость бочки североморской смеси Brent от своих максимумов опустилась уже примерно на 3 доллара, и дальнейшее снижение выглядит вполне вероятным. Возможно, уже в ближайшие несколько недель цены опустятся в район 35-37 долларов за баррель.

Кстати, аналитики Goldman Sachs, которые довольно точно спрогнозировали дно рынка весной, сейчас также предсказывают коррекционное движение. Итак, можно ожидать того, что цены снизятся, и скорее всего, это произойдет после 17 июня.

Но вполне возможно, когда все факторы сбалансируются, а мировая экономика более или менее оправится от шока, цены продолжат свое восходящее движение.

К слову, границы постепенно открываются, и авиационное сообщение уже в июле начнет возвращаться к привычному ритму. Все это будет улучшать баланс спроса и предложения, ведь авиакомпании являются едва ли не крупнейшими потребителями топлива.