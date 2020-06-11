С дефицитом нефти рынок может столкнуться уже в июне

Начиная с июня текущего года нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом добычи нефти из-за сделки ОПЕК+, считают в аналитической компании Rystad Energy. В отчете компании говорится, что сокращения, принятые ОПЕК+, не только сбалансируют рынок, но и создадут условия превышения спроса над предложением, начиная с июня 2020 года.

Аналитики уверены, что ситуация с дефицитом сырья продержится, как минимум до конца 2021 года.

Это приведет к снижению запасов нефти. Уровень глобального дефицита нефти в июне составит около 1,5 миллиона баррелей в сутки, считают эксперты.

В июле он возрастет еще больше до 6 млн. баррелей в сутки, а в августе вновь опустится до 4,2 млн. баррелей.

В дальнейшем рост дефицита несколько приостановиться, но до конца текущего года вырастит снова, достигнув пика в январе 2021 года - в 5,2 млн. баррелей в сутки.

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Напомним 6 июня министры стран ОПЕК+ пришли к договоренности продлить на июль срок действие договора о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, в мае–июне, на 7,7 миллиона во второй половине года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Основная договоренность была достигнута в апреле.