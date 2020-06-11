Обновлена мировая статистика за сутки по заболевшим коронавирусом

К утру 11 июня общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,36 миллиона человек в 188 странах, говорится в проекте Университета Джонса Хопкинса, опубликованных на сайте. Проект сообщает, что в мире заражены 7 360 239 человек, за сутки число инфицированных выросло на 116,1 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составило 416 201 пациентов. Выздоровели 3,45 миллиона человек.

На первом месте в мире по количеству заболевших COVID-19 по-прежнему остаются США, где на утро 11 июня более 2 миллионов зараженных. На второй строчке находится Бразилия, в которой 772,4 тысячи человек заразились коронавирусом и ежедневный прирост составляет более 10 тыс. человек. Россия продолжает оставаться на третьей строчке антирейтинга (493,6 тысячи). В пятерке осталась Великобритания (291,5 тысячи), к которой вплотную приблизилась Индия (276,5 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке находятся Италия, Перу, Франция и Германия. Самые высокие безвозвратные потери зарегистрированы в США - 112 924 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирован рекордно низкий прирост заболевших за последние 24 часа - 1 195 новых случаев, передает оперштаб. Общее число заболевших в столице за все время эпидемии вплотную приблизилось к 200 тыс. человек - 199 785.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда в Москве выявили 1306 новых случаев коронавируса. Максимум заболевших пришелся в столице на 7 мая - 6 703 человек.

По России в целом насчитывается 8 404 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Таким образов в стране общее число заболевших достигло 493 657 человек.