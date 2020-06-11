Пекин озвучил условия возобновления транспортного сообщения с РФ

Китай рассмотрит возможность восстановления транспортного сообщения с Россией, если будут соблюдать все требования санитарно-эпидемиологической безопасности и только при условии стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали в министерстве иностранных дел КНР.

Ранее в одной из крупных авиакомпаний сообщили, что Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. В МИД Китая информацию не комментировали, сообщив только, что при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований может быть выбран один пункт пропуска и в неделю будет совершаться один международный рейс.

Ранее сообщалось, что, начиная с 8 июня в Китай могут летать один раз в неделю в один из 37 китайских городов иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в КНР. От всех авиакомпаний требуется соблюдение профилактических мер в плане распространения коронавируса. В случае, если три недели подряд не будет выявлено ни одного случая инфекции, авиакомпании смогут выполнять до двух рейсов в неделю по данному направлению.

В случае, если на маршруте будет выявлено до пяти человек с положительным результатом на COVID-19, то данная авиакомпания должна будет приостановить на неделю полеты по данному маршруту. Если больных будет десять и более, то полеты прекратиться на четыре недели.

В китайском дипломатическом ведомстве добавили, что «Россия и Китай договорились с самого начала эпидемии «оказывать друг другу взаимную помощь и поддержку, сообща предоставлять для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь».