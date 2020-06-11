Подкаст 24-й недели. Чего добивается Илон Маск?

Зверь насилия и вседозволенности в США Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования
Протокол выхода из кризиса Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше