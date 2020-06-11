Подкаст 24-й недели. Чего добивается Илон Маск?

Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования