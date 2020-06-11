Прогноз погоды: то в жар, то в холод – россиян ждут сложные выходные

Климатическая обстановка в России продолжает оставаться нестабильной. После очень дождливого, пасмурного и холодного начала лета 2020 на большую часть страны пришла аномальная жара, которая уже завтра сменится очередным резким понижением температурного фона, новой порцией небесной влаги, а также грозами и усилением ветра. Другими словами, всех нас ждут очень сложные выходные.

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

Так, согласно данным метеорологов, резкое изменение климатической ситуации ждёт Москву. Пока же в российской столице и области очень жарко. В частности, сегодня столбики термометров в регионе поднимались выше плюс 30. При этом в Москве и Подмосковье до 22:00 мск четверга действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможного града, ветра и дождя.

12 июня в черте города и области станет гораздо свежее – ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки, а воздух остынет до плюс 20-23. В ночь на субботу, 13 июня возможны локальные дожди и уже всего плюс 8-10. В светлое время суток также холодно – 14-16 градусов выше нуля. Кроме того, прогнозируется сильный дождь, в некоторых районах Москвы град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В последний выходной этой недели – в воскресенье, 14 июня – температурный фон повысится до плюс 20, но зато станет очень пасмурно. А вот осадки в этот день пока не прогнозируются.

Похолодание в выходные в Европейской России. Прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в ночь на 12 июня центр обширного антициклона установится на востоке Скандинавии, что приведёт в движение воздушные массы, которые начнут перемещаться в центр Европейской России сначала с востока, а потом с северо-востока.

Из-за чего в День России температурный фон понизится почти на 10 градусов не только в Москве, но и на всей территории европейской части страны. Кроме того, ожидаются очень обильные осадки. В субботу в областях Центрального федерального округа (ЦФО) станет ещё прохладнее. Например, в Калужской области в ночь на 13 июня столбики термометров опустятся до плюс 10. Днём также совсем не летняя погода – плюс 14-15, шквалистый ветер, ливень, возможен град.

К воскресенью погода в ЦФО вернётся к климатическом норме – плюс 20, но холодный ветер северного направления будет создавать ощущение более низкой температуры.

Согласно данным метеорологов, холодный ветер в предстоящие выходные понизит температуру воздуха также на юге и в Центрально-Черноземном районе. Однако там, столь мощного падения температурного фона всё-так не будет.

Прогноз погоды на выходные в Северо-западных регионах России

По данным метеорологов, резко похолодает в выходные также на Северо-Западе страны. Здесь температура воздуха не превысит плюс 20. При этом, как предупреждают метеорологи, в регионах, которые окажутся между холодными и тёплым воздушными массами, ожидаются проливные дожди, грозы и ветер с порывами до 20-22 метров в секунду.

Как пояснили в Центре погоды «Фобос», уже сегодня вечером на север страны вторгнется холодный атмосферный фронт с Северного Ледовитого океана, который накроет всю территорию от устья Оби и Енисея до побережья Балтики, что в период с 12 по 14 июня приведёт к целой серии таких неприятных природных явлений, как ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Погода на выходные в Сибири

Очень сложные выходные, по прогнозу синоптику, ждут жителей Сибири, которую с середины мая продолжает регулярно бросать, то в жар, то в холод. Правда, здесь в пятницу и субботу будет ещё жарко. Например, в Новосибирской области завтра воздух прогреется до плюс 27, в субботу – до плюс 29. Но уже в воскресенье произойдёт резкий температурный обвал.

В частности, в ночь на 14 июня столбики термометров упадут сразу на 20 градусов, возможны осадки и грозы. Днём в воскресенье также холодно – плюс 17-19 и сильный ветер.

Ещё более мощный климатический переворот ожидает в предстоящие выходные жителей Омской области. Вот уж кого действительно будет бросать, то в жар, то в холод.

Сегодня здесь от палящего зноя и 33 градусов выше нуля плавился асфальт. В пятницу, 12 июня местами воздух в регионе будет прогреваться до плюс 35, в субботу – до плюс 28. Зато к полуночи воскресенья погодные градусники покажут всего плюс 5, а днём - плюс 10-13. При этом 14 июня ожидается ливень и усиление ветра до 18-20 метров в секунду.